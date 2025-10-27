Enner Valencia brilla con dos goles con Pachuca y enciende alarmas por lesión

El ecuatoriano Enner Valencia volvió a destacar con un doblete ante Toluca, pero salió lesionado en los minutos finales

Enner Valencia fue la figura del Pachuca al marcar un doblete.

Enner Valencia volvió a ser protagonista en la Liga MX, aunque esta vez su brillante actuación terminó empañada por una lesión que encendió las alarmas en Pachuca. El delantero ecuatoriano marcó los dos goles con los que los Tuzos rescataron un valioso empate 2-2 ante Toluca, en un intenso encuentro disputado en el estadio Nemesio Díez, la noche del domingo 26 de octubre.

Te puede interesar: Emelec supera a Delfín y sueña con la clasificación a la Copa Sudamericana 2026

Sin embargo, cuando todo apuntaba a que sería la noche perfecta para el capitán de los Tuzos, una molestia muscular lo obligó a dejar el campo en los minutos finales, encendiendo las alarmas en el equipo mexicano.

El duelo comenzó cuesta arriba para Pachuca, que se vio sorprendido por la efectividad del conjunto local en la primera mitad. Toluca aprovechó las desatenciones defensivas para adelantarse 2-0 en el marcador.

Gonzalo Plata habría salido de fiesta antes del partido de Flamengo contra Racing Leer más

Pero tras el descanso, apareció la figura de Enner Valencia, el líder natural y emblema ofensivo del equipo, para cambiar el rumbo del partido con su calidad y determinación.

Apenas iniciado el segundo tiempo, al minuto 46, el delantero tricolor descontó con un potente disparo de media distancia que dejó sin opciones al portero Tiago Volpi. Fue un golazo que revitalizó al equipo y a toda la afición tuza, que volvió a creer en la remontada.

Nueve minutos después, al 55, Superman Valencia ratificó su condición de figura al ejecutar con categoría un penalti que significó el 2-2. Con una frialdad característica, engañó al arquero y celebró con sus compañeros.

El susto llegó al final

Todo cambió drásticamente en el tramo final. Al minuto 83, durante una acción defensiva en campo propio, Valencia realizó un esfuerzo que terminó pasándole factura. De inmediato mostró señales de dolor muscular y pidió asistencia médica.

Pachuca no ha emitido un parte médico oficial sobre la lesión de su capitán. No obstante, las primeras impresiones apuntan a un posible problema muscular en la pierna derecha. Se espera que la molestia no complique su participación el domingo 2 de noviembre, cuando los Tuzos reciban a las Chivas de Guadalajara.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!