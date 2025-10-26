Emelec supera a Delfín y sueña con la clasificación a la Copa Sudamericana 2026

El Bombillo aprovechó la caída del Cuenca y con su triunfo recortó distancias con el líder del segundo hexagonal de LigaPro

Emelec ha dado un golpe de autoridad en la LigaPro al trepar al liderato del segundo hexagonal. En un encuentro disputado en el estadio Capwell, los eléctricos se impusieron por la mínima diferencia, 1-0, ante Delfín SC.

Este resultado, crucial para las aspiraciones del Bombillo, se dio en un ambiente atípico, pues el escenario deportivo no contó con público debido a la sanción que arrastra el equipo impuesta tras los incidentes en el Clásico del Astillero, un factor que no mermó la concentración del equipo local.

El Bombillo vuela alto tras la derrota cuencana

La jornada se tornó aún más favorable para Emelec gracias a la caída del líder del grupo. Deportivo Cuenca perdió 2-1 frente a Aucas. Este marcador no solo lo frenó en la tabla, sino que reavivó las esperanzas del cuadro guayaquileño en su intensa lucha por asegurar un cupo a la fase previa de la Copa Sudamericana 2026.

Emelec impuso condiciones ante Delfín un partido que se jugó sin público en el estadio Capwell. CORTESÍA

Un gol que desbloqueó el empate

La primera mitad se caracterizó por un juego cauteloso y una posesión de pelota estéril por parte de los locales. La escuadra cetácea mantuvo un bloque defensivo sólido, sin que su arquero, Bryan Heras, fuera seriamente inquietado.

No obstante, el guion cambió al inicio del complemento. Fue al minuto 49 cuando el argentino Juan Pablo Ruiz rompió el cero al capitalizar un preciso centro raso de Romario Caicedo por la banda derecha, desatando la euforia en el banquillo.

El Nacional vuelve al triunfo

En un desarrollo paralelo dentro del segundo hexagonal de la LigaPro, El Nacional logró una importante victoria en el Estadio La Cocha de Latacunga. El cuadro militar se impuso 2-0 sobre Macará, poniendo fin a una racha negativa sin conocer la victoria. Los goles de Jeison Chalá y Jeremy Mejía brindaron la tranquilidad necesaria al equipo.

Tabla de posiciones Serie A LigaPro

