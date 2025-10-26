Serie Mundial: Dodgers igualan 1-1 con Azulejos y llevan el juego a Los Ángeles

El pitcher Yoshinobu Yamamoto de Los Ángeles Dodgers (18), tras la victoria que ahora lleva la serie de Canadá a EE.UU.

El japonés Yoshinobu Yamamoto exhibió todo su dominio desde el montículo y lanzó el partido completo, mientras que Will Smith disparó un cuadrangular y remolcó tres carreras para que los Dodgers de Los Ángeles vencieran 1-5 a los Azulejos de Toronto e igualaran a un triunfo por bando la Serie Mundial de las Grandes Ligas.

Los Dodgers, cuyo objetivo es retener el campeonato de la MLB, vencieron en uno de los dos partidos disputados en el Rogers Centre de Toronto y ahora se marchan al Dodger Stadium de Los Ángeles, donde a partir de este lunes 27 disputarán tres juegos consecutivos del Clásico de Otoño, que se disputa al mejor de siete encuentros.

Dream come true for Justin Dean



Making his first appearance in the World Series as a defensive sub, the Upstate native and @Mauldin_High alum came up with a 9th inning sliding grab in center to help preserve Yoshinobu Yamamoto's CG in the Dodgers' 5-1, Game 2 win pic.twitter.com/g92JDqFT1G — Marc Whiteman (@MarcWYFFNews4) October 26, 2025

Yamamoto (1-0), quien venía de lanzar juego completo ante los Cerveceros de Milwaukee en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, logró establecerse en el montículo para completar las 9 entradas del encuentro, en el que permitió 4 imparables y 1 carrera, mientras recetó 8 ponches, en una labor en la que retiró de manera consecutiva a los últimos 19 bateadores que enfrentó.

Los Dodgers inauguraron el marcador en la misma primera entrada cuando, con dos outs, Freddie Freeman conectó un doble y anotó por sencillo al jardín central de Smith ante el derecho Kevin Gausman, quien inició el juego por los Azulejos.

Los de Toronto amenazaron con igualar el marcador en el cierre de ese primer episodio, luego de colocar hombres en primera y tercera base sin outs; sin embargo Yamamoto se recuperó ponchando al dominicano Vladimir Guerrero Jr. y dominó con línea a la inicial al mexicano Alejandro Kirk, eso sin contar que ponchó a Daulton Varsho para completar la entrada sin permitir anotaciones.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!