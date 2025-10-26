Jannik Sinner, campeón del ATP 500 de Viena: Así se acerca al # 1 de Alcaraz

El italiano venció a Zverev y se apresta a jugar el Masters 1000 de París con grandes opciones de alcanzar la cima ATP

Jannik Sinner recogió el título de Viena con su padre, responsable de haberlo inducido al tenis. Esta semana va por el Masters 1000 de París.

El italiano Jannik Sinner, el número dos del mundo, conquistó este domingo 26 de octubre su cuarto título de la temporada al adjudicarse el torneo ATP 500 de Viena, donde venció en la final al alemán Alexander Zverev, al que tuvo que doblegar en tres sets (3-6, 6-3 y 7-5) después de perder el primero.

Sinner, quien partía como principal cabeza de serie del torneo, tuvo que emplearse a fondo para derrotar a Zverev, además de soportar algunas molestias en la parte trasera del muslo durante la tercera manga que lo hicieron cojear ligeramente en algunos momentos del juego.

Los distintos sacan a relucir su mejor tenis cuando más lo necesitan.



Miren esta LOCURA de Jannik Sinner 🤯pic.twitter.com/mbFYGO8ptg — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) October 26, 2025

Sinner y el serio acecho por el # 1 de Alcaraz

Tras ganar este año dos grandes, en Australia y Wimbledon, así como en Pekín el pasado 1 de octubre, el tenista italiano repitió su triunfo en Viena de hace dos años para afrontar con la moral alta el Masters 1000 de París, el último de este curso, que comienza esta semana con la participación del español Carlos Alcaraz, donde tiene aún opciones matemáticas de arrebatarle el número uno del mundo.

Con el de este domingo 26, son ya 22 los títulos de Sinner, de 24 años, en una carrera donde enlaza 21 victorias en pista dura, además de convertirse en el primer tenistadas en el circuito, desde que Novak Djokovic lo hiciera hace una década.

Zverev, de 28 años y número tres del mundo, afrontaba la final con una estadística de su lado: de los siete enfrentamientos entre ambos, cuatro habían caído de su lado por tres de su rival, aunque los dos últimos fueron para el transalpino.

En el primer set, se mostró muy sólido, a pesar de que en su primer saque sufrió para salvar el juego tras neutralizar una primera bola de ruptura de su contrincante.

El alemán golpeó primero al romperle el saque a Sinner y ponerse con 3-1, una ventaja que conservó hasta el final de la manga gracias a su saque y a la resistencia que mostró ante el juego del # 2 del mundo.

Con Sinner herido, el italiano pasó al ataque y empezó a acumular golpes ganadores y a recurrir a la dejada para cambiar la dinámica del partido.

La mejora en el juego le permitió robar el saque a Zverev y ponerse con 2-0, una renta que mantuvo hasta consumar el empate a un set. Ya en el último las cosas fueron mas parejas.

“Me siento increíble. Empecé la final muy mal. Perdía por un quiebre... Tuve algunas oportunidades en el primer set, pero no las aproveché. Él (Zverev) estaba sacando muy bien. Intenté mantenerme firme mentalmente jugando mi mejor tenis cuando era necesario. El tercer set fue una montaña rusa. Por momentos, sentía muy bien la pelota. Intenté presionar. Estoy muy feliz de ganar otro título. Es muy especial”, dijo el transalpino al final del choque.

