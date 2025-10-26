Dybala mantiene al Roma en lo más alto de la Serie A de Italia

Roma superó al Sassuolo con un gol de Dybala y no afloja en la lucha por el liderato de la Serie A

El argentino Paulo Dybala decidió este domingo 26 de octubre el duelo del Roma ante el Sassuolo (0-1) con un gol y la 'Loba' comanda la Serie A junto al Nápoles.

El Roma de Gian Piero Gasperini no renuncia al liderato. Mantiene el pulso al Nápoles, vigente campeón, con 18 puntos en 8 partidos. Con Dybala en el campo, todo es más fácil. Sea quien sea el entrenador 'giallorosso' confía en la 'Joya' las llaves del equipo para liderar desde el verde. Mourinho, De Rossi, Juric, Ranieri... y ahora el propio 'Gasp'.

Y ante la falta de gol del combinado capitalino, que no encuentra en Dovbyk ni en Ferguson un nueve de garantías regular, Dybala se vistió ariete para, en el minuto 16, encaminar otra victoria por la mínima. Solo ante el Verona, en un 2-0, la diferencia no fue solo de un gol.

Roma sumo 18 puntos y comparte el liderato con Nápoles. ELISABETTA BARACCHI

Le basta a este Roma con eso, por el momento. Con una jugada buena entre Ndicka, Cristante y Dybala. Robó alto el central costamarfileño, Cristante tiró el desmarque y Dybala le puso el balón al espacio. Definió el centrocampista italiano, pero paró Muric. El rechace quedó muerto en el área y Dybala no perdonó.

Fue su segundo gol consecutivo después del transformado desde los once metros en Liga Europa ante el Victoria Pilsen.

Supo gestionar bien el combinado 'giallorosso'. Inteligente en los minutos finales, jugando en campo rival para evitar peligro. Consciente de la importancia de una victoria tan importante para seguir el ritmo del Nápoles. Empatados a puntos en lo más alto. Le siguen Milan (17) e Inter (15).

(Video) Gol de Dybala ante Sassuolo

¡GOL DE LA JOYA Y DEDICATORIA PARA LA JOYITA! Paulo Dybala cazó el rebote y marcó el 1-0 de Roma ante Sassuolo.



📺 Mirá la #SerieA por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/35nUj0q5c7 — SportsCenter (@SC_ESPN) October 26, 2025

