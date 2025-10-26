Expreso
Piero Hincapié, Arsenal, Crystal Palace.
Piero Hincapié (i) jugó los últimos 8 minutos en Arsenal y se estrenó en la Premier League con una victoria 1-0 ante Crystal Palace.HENRY NICHOLLS

Piero Hincapié debutó con firmeza en Premier League y el Arsenal mantuvo su liderato

Los Gunners vencieron 1-0 al Crystal Palace y el defensa ecuatoriano vivió un estreno prometedor en la Premier League

Piero Hincapié vivió su esperado debut en la Premier League con el Arsenal, ingresando al minuto 82 en la victoria 1-0 sobre el Crystal Palace. El ecuatoriano mostró firmeza defensiva y dejó una grata impresión en Mikel Arteta, buscando consolidarse en el plantel. Los Gunners, líderes del torneo, siguen firmes en la lucha por el título gracias a su solidez colectiva y al equilibrio en sus líneas.

Arsenal mantiene el liderato con solidez y balón parado

El equipo de Arteta volvió a demostrar su fortaleza en jugadas a balón detenido, su gran arma en esta temporada. Una falta ejecutada por Declan Rice al minuto 39 terminó en el tanto del triunfo, tras un remate de Gabriel, el volante Eberechi Eze aprovechó el espacio libre en el área y la mandó a guardar.

Esa acción bastó para asegurar una victoria clave que permite al Arsenal (22 puntos) mantenerse en la cima de la Premier League, con ventaja sobre Bournemouth (18) y Tottenham (17).

Piero Hincapié
Mikel Arteta fue a saludar a Hincapié concluido el partido ante el Palace.cortesía
Kylian Mbappé

Real Madrid (2 )vs. Barcelona (1): Xabi Alonso cambia la tendencia

Dominio sin brillo y eficacia total

Aunque el Arsenal controló la posesión durante todo el encuentro, generó pocas ocasiones claras ante un Crystal Palace bien replegado. Trossard y Saka estuvieron cerca del segundo gol, pero la defensa visitante y el arquero Henderson evitaron el peligro. En defensa, el conjunto londinense volvió a lucir sólido, con David Raya respondiendo con seguridad bajo los tres palos.

Hincapié, debut firme y alentador

El ingreso de Piero Hincapié en los minutos finales reforzó el bloque defensivo. El ecuatoriano se mostró concentrado, preciso en los duelos y seguro en la salida, dejando buenas sensaciones en su estreno. Con esta victoria, el Arsenal suma su décima portería imbatida de la temporada y se consolida como líder indiscutible en la Premier League 2025-26.

Tabla de posiciones Premier League 2025-26

