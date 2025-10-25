Expreso
Jhonny Quiñónez hizo el gol de Barcelona en el Monumental.
Jhonny Quiñónez hizo el gol de Barcelona en el Monumental.Freddy Rodríguez

Barcelona sin público, pero con corazón venció 1-0 a Libertad en el Monumental

Barcelona SC ganó sin hinchada: triunfo clave 1-0 ante Libertad en el Monumental

Barcelona SC jugó en silencio, pero rugió con fuerza. Con un Monumental sin público el equipo de Ismael Rescalvo venció 1-0 a Libertad de Loja, en un partido donde la sorpresa estuvo desde el arranque: Joao Rojas y Felipe Caicedo fueron titulares. Nadie lo esperaba, pero el estratega español apostó por la experiencia y le salió bien.

Los hinchas amarillos no pudieron ver en directo a Rojas y Caicedo. El equipo lució más equilibrado, con dinámica y con la confianza.

Felipe, con una mini barba y bigote, mostró oficio, protegiendo el balón y generando espacios, mientras Rojas fue el más incisivo, ese que cuando tiene el balón, algo puede pasar.

Así fue el gol de Barcelona

Una jugada de todo el equipo

La jugada del gol fue una pintura colectiva. Arruabarrena inició desde el fondo, Campo la tocó para Rojas, quien metió un pase filtrado perfecto a Vallecilla. 

El defensor se animó a atacar, llegó hasta el fondo y centró para Valiente, quien cedió a Jhonny Quiñónez. En el área, el volante se inventó una fantasía: amague, quiebre y derechazo al ángulo. Golazo. Uno de esos que levantan al estadio, aunque esta vez solo el eco del Monumental respondió.

Esa acción puede ser, sin exagerar, la mejor jugada del Barcelona en la era Rescalvo. Precisión, velocidad, inteligencia. Todo lo que le pedían los hinchas al equipo. Y, sobre todo, efectividad: lo que abrió a un Libertad de Juan Carlos León que se había cerrado atrás como una muralla.

Joao Rojas y un golpe que hizo asustar.
Joao Rojas y un golpe que hizo asustar a sus compañeros.FREDDY RODRIGUEZ
Sufrimiento y susto

En el segundo tiempo, el partido se volvió un suplicio. Libertad apretó, tuvo el empate, pero apareció el arquero Ignacio Arruabarrena con manos salvadoras.

El silencio del estadio se rompió por el susto. Minuto 52, Joao Rojas llevaba la pelota y una dura entrada de Yerlin Quiñónez lo dejó tendido. Todos contuvieron la respiración. Las sombras del pasado —sus lesiones— volvían a sobrevolar. Por fortuna, el extremo se levantó y siguió, aunque con molestias.

Libertad se quedó con diez hombres, mientras que desde la banca, Mario Pineida fue expulsado por protestar con fuerza.

Barcelona sigue soñando con volver a la Libertadores. Con 57 puntos, se mantiene segundo, dos por encima de Liga de Quito, que no jugó su partido ante Independiente del Valle por compromisos internacionales. Este triunfo, silencioso, pero sólido, vale oro: no hubo hinchada, pero sí corazón.

