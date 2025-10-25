Emelec enfrenta a Delfín en LigaPro 2025: Previa, horario y canal para ver el partido

El Bombillo, dirigido por Guillermo Duró, no entrenó con normalidad debido a deudas con el plantel

Emelec recibe al Delfín este domingo 26 de octubre de 2025 en el estadio George Capwell en un partido envuelto en polémica. Programado para las 18:00 (hora de Ecuador), este duelo por la fecha 3 del segundo hexagonal de la LigaPro 2025 es más que un simple juego; es una prueba de fuego para el Bombillo y sus aspiraciones a la Copa Sudamericana 2026.

El Bombillo busca acercarse a Deportivo Cuenca en la LigaPro 2025

La misión es clara: sumar tres puntos para acortar la distancia con el líder del grupo, Deportivo Cuenca, con 49 unidades, y consolidar su segundo puesto, actualmente con 46 puntos. Sin embargo, el camino a la victoria está pavimentado con incertidumbre.

El panorama institucional del equipo dirigido por Guillermo Duró dista mucho de ser el ideal. La plantilla de Emelec ha protagonizado un acto de protesta contundente.

Emelec busca clasificar a la Copa Sudamericana 2026. miguel canales

El jueves 23 y viernes 24 de octubre de 2025, a pesar de presentarse en el polideportivo de Los Samanes en Guayaquil, los futbolistas decidieron no entrenar con normalidad. Esta señal de protesta se debe a las deudas salariales pendientes que mantiene la directiva, encabezada por el presidente Jorge Guzmán.

Duelo de goleadores: Ayoví y Solís vs. Fernández

Para imponerse ante los Cetáceos, Emelec se encomendará a sus referentes ofensivos. El experimentado delantero Jaime Ayoví y el explosivo extremo Maicon Solís serán las principales bazas para desarticular el bloque defensivo visitante y asegurar un triunfo que mantenga viva la llama de la clasificación a la Copa Sudamericana 2026.

Delfín llega al Capwell con Osmar Fernández como su carta goleadora

En la otra esquina, Delfín, dirigido por Patricio Urrutia, llega al Capwell como el colista del grupo, con apenas 32 puntos, alejado de las opciones de torneo internacional.

No obstante, el conjunto manabita buscará aprovechar la coyuntura del rival. Los Cetáceos pondrán su fe en la potencia goleadora de Osmar Fernández, acompañado por Hansel Batalla y Brahian Cuello, con la firme intención de dar el batacazo en Guayaquil.

Las alineaciones de Emelec y Delfín

Transmisión EN VIVO: Emelec vs. Delfín

El encuentro, clave para el futuro de Emelec en el torneo internacional, será transmitido EN VIVO por El Canal del Fútbol y Zapping Sports, disponible en sus respectivas plataformas digitales y canales de televisión pagada.

