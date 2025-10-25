Barcelona SC recibe a Libertad en LigaPro 2025: Cómo ver EN VIVO y alineaciones

El Ídolo del Astillero busca su primer triunfo en la fase final ante un Libertad que quiere dar la sorpresa en Guayaquil

Barcelona SC recibe a Libertad en el hexagonal final de la LigaPro 2025.

Barcelona SC se juega una carta fundamental este sábado 25 de octubre de 2025 en el Estadio Monumental. El Ídolo del Astillero recibirá a Libertad FC, a partir de las 16:30 (hora de Ecuador), en un choque crucial por la Fecha 3 del hexagonal final de la LigaPro 2025.

Tras un inicio complicado en esta fase decisiva, el conjunto dirigido por Ismael Rescalvo afronta el compromiso con la urgencia de sumar sus primeros tres puntos y recuperar la confianza de su hinchada.

La tabla y la presión para Barcelona SC

Los Toreros se mantienen en el tercer puesto del grupo con 54 unidades, lo que, por ahora, les asegura un lugar en la zona de clasificación al repechaje de la Copa Libertadores 2026.

Barcelona SC busca su primer triunfo en el hexagonal final de la LigaPro 2025. MIGUEL CANALES

Sin embargo, la brecha con el líder, Independiente del Valle, que suma 70 puntos, es significativa, por lo que cada partido es una final en la lucha por el título.

El registro reciente es alarmante para Barcelona SC: dos derrotas consecutivas ante los rivales directos, Independiente del Valle y Liga de Quito, han encendido las alarmas.

Altas y bajas: Las cartas de Rescalvo

Para este trascendental encuentro, el estratega español Ismael Rescalvo deberá lidiar con la baja sensible de Octavio Rivero, suspendido por acumulación de tarjetas.

No obstante, las noticias son positivas en el frente de ataque. Barcelona SC recupera piezas clave en ofensiva como el goleador Miguel Parrales, Janner Corozo y Joaquín Valiente, quienes serán fundamentales para romper la mala racha y darle al equipo la potencia ofensiva que tanto necesita.

Libertad : El aspirante a batacazo en el Monumental

Por su parte, Libertad, comandado por Juan Carlos León, llega a Guayaquil como un rival siempre complicado. Ubicados en el quinto puesto con 50 unidades, el equipo lojano tiene la clara intención de dar la sorpresa en el Monumental y escalar posiciones en el hexagonal.

Libertad apostará por la velocidad y contundencia de sus delanteros Éber Caicedo y Wilter Ayoví, quienes buscarán explotar cualquier resquicio en la, a veces, vulnerable zaga amarilla.

Las alineaciones de Barcelona SC y Libertad

Dónde ver EN VIVO Barcelona SC vs Libertad

El partido entre Barcelona SC vs Libertad FC será transmitido EN VIVO por El Canal del Fútbol y Zapping Sports, disponible tanto en televisión pagada como en sus plataformas digitales.

