NBA: Jokic da la primera victoria a los Nuggets y Lakers se quedan sin Doncic

El equipo de Denver terminó su racha negativa en el inicio de l temporada y se impuso a los Suns

Nikola Jokic (detrás) fue la estrella de Nuggets en su debut ganador.

El serbio Nikola Jokic selló este domingo 26 de octubre un triple doble de 14 puntos, 14 rebotes y 15 asistencias para entregar a los Denver Nuggets la primera victoria en la nueva temporada de la NBA, con un 133-111 contra los Phoenix Suns, después del revés sufrido contra los Golden State Warriors en su estreno.

Jokic firmó su segundo triple doble en 2 partidos este año. Ante los Warriors, el triple MVP consiguió 21 puntos, 13 rebotes y 10 asistencias.

La estrella serbia tiró de efectividad en sus 32 minutos en pista, con 5 de 8 en tiros de campo (falló solo desde la línea de triples), y también aportó 3 robos.

Cabe destacar que todo el quinteto titular de los Nuggets acabó con dobles dígitos. Jamal Murray metió 23 puntos, Christian Braun firmó 20, Aaron Gordon 17 y Cameron Johnson, 15.

Lakers pierden por lesión a Luka Doncic una semana

Luka Doncic (c) de Los Angeles Lakers fue puntal en la última victoria del equipo. Archivo

La mala noticia de la jornada se la llevó el equipo de los Los Ángeles, tras conocer la baja de al menos una semana de su estrella, Luka Doncic, debido a un esguince en un dedo y una contusión en la pierna izquierda, según ESPN.

Doncic había tenido un brillante arranque de temporada, con 43 puntos contra los Golden State Warriors y 49 contra los Minnesota Timberwolves.

El esloveno, en su primera campaña completa con los Lakers, tenía previsto perderse el partido de este domingo 26 de octubre contra los Sacramento Kings, el del lunes contra los Portland Trail Blazers, el del miércoles contra los Wolves, el del viernes contra los Memphis Grizzlies y el del domingo ante Miami Heat.

Cabe resaltar que los angelinos tampoco pueden contar con LeBron James, quien convive con unos problemas de ciática.

