Ecuador destaca en el Rotax Max Challenge Trophy South America 2025

Toledo, Pozo y Matos ganaron títulos y se sumaron a la tropa tricolor para el Rotax Max Challenge Grand Finals en Baréin

Pilotos de Argentina, Brasil, Venezuela, Colombia, Perú, Uruguay, Aruba, Bélgica, Chile, Paraguay y Ecuador formaron parte de la competencia en el kartódromo de Cotopaxi.

El kartódromo internacional de Cotopaxi fue el punto de reunión del automovilismo sudamericano durante el Rotax Max Challenge Trophy South America 2025, un evento que reunió a los mejores exponentes del kartismo del continente.

Entre emociones, lluvia, sol y velocidad, Ecuador celebró por partida triple, gracias a las destacadas actuaciones de Michael Toledo (Micro Max), Jorge Matos (Master Max) y Henry Pozo (DD2 Senior), quienes se proclamaron campeones sudamericanos y lograron su clasificación a la Rotax Max Challenge Grand Finals, que se llevará a cabo en Baréin, en diciembre.

“Los días de competencia fueron bastante complicados, pero mejoramos en cada salida. Desde el primer día lo dimos todo, y poco a poco se fueron dando las cosas hasta llegar a ser campeón”, relató Pozo, de 24 años.

El joven piloto destacó que “el nivel de los contrincantes fue muy alto, porque son los mejores de Colombia, Perú y toda Sudamérica. Estoy muy feliz porque todo el esfuerzo y la dedicación dieron frutos”.

Pozo también agradeció a su equipo y a su familia por el respaldo recibido. “Jorge y Gerardo Cuesta, me ayudaron desde el día uno. Ellos ya habían cerrado su pit, pero por mí lo volvieron a abrir. Dimos todo porque somos ecuatorianos y tenemos que dejarlo todo en casa”, enfatizó.

Por su parte, Matos alcanzó un título que le había sido esquivo pese a su extenso palmarés. “He ganado dos Panamericanos, diez nacionales y he sido segundo y tercero en Sudamericanos, pero nunca había tenido la alegría de un título continental. Este triunfo es el resultado de un gran trabajo de preparación junto a Christian Claudio”, explicó el tricolor.

Henry Pozo (i), Jorge Matos (c) y Michael Toledo (d) con sus títulos. CORTESÍA

El piloto tuvo que sobreponerse a varios contratiempos en la clasificación y en los heats previos, pero su experiencia y temple le permitieron dominar la final bajo condiciones de lluvia.

“Fue una locura: lluvia, no lluvia, pero la calibración del chasis fue excelente y logramos sacar 11 segundos de diferencia. El trazado es muy técnico y a los extranjeros les costó mucho adaptarse, especialmente con la pista mojada”, añadió.

Matos contó emocionado que el título “es para mi hija que está en el exterior, a mi mamá que me acompañó, y a una amiga que ha estado siempre alentándome”.

Amplia tropa tricolor para la gran final

La velocidad y adrenalina marcaron la competencia sudamericana de karting. CORTESÍA

Con estos triunfos, Ecuador confirmó su gran momento en el kartismo regional, demostrando que el trabajo de sus pilotos, equipos y técnicos da resultados en las pistas más exigentes del continente.

Toledo, Matos y Pozo se unen a Julián Gobeo (Mini Max) y Derek King (Micro Rock), que son campeones nacionales, como los representantes tricolores para la gran final, que se desarrollará del 1 al 8 de diciembre en Baréin, y donde medirán su talento frente a los mejores pilotos del mundo.

