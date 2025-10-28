¿Cuánto dinero ganó Independiente del Valle en la Copa Sudamericana 2025?

Independiente del Valle cerró su participación en torneos continentales con millonarios ingresos por desempeño deportivo

Independiente del Valle cayó ante Atlético Mineiro en las semifinales de la Copa Sudamericana 2025.

Independiente del Valle cerró su participación internacional en 2025 con una destacada campaña que, aunque no alcanzó la final de la Copa Sudamericana, le dejó grandes premios económicos otorgados por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

Según los datos oficiales del organismo, el conjunto negriazul obtuvo un total de 6.260.000 dólares durante la temporada, producto de su desempeño tanto en la Copa Sudamericana como en la Copa Libertadores.

En la Copa Libertadores 2025, Independiente del Valle inició su campaña en la fase de grupos, instancia en la que la Conmebol otorga 3 millones de dólares a cada club participante. A esa cifra se suman los bonos por victorias, equivalentes a 330.000 dólares por triunfo.

Los rayados lograron dos victorias importantes, ante Barcelona SC y Universitario de Deportes, lo que añadió 660.000 dólares adicionales. En total, el club acumuló 3.660.000 dólares durante su recorrido en el máximo torneo continental de clubes.

Recompensa por la Copa Sudamericana 2025

Independiente del Valle llegó hasta las semifinales de la Copa Sudamericana 2025. ARCHIVO

Tras su eliminación en la Libertadores, el equipo de Sangolquí enfocó sus energías en la Copa Sudamericana 2025, un torneo donde históricamente ha sido protagonista, con los títulos obtenidos en 2019 y 2022. En esta edición, Independiente del Valle volvió a destacarse, avanzando hasta las semifinales y asegurando una importante recompensa económica.

Por participar en el playoff de entrada, el club recibió 500.000 dólares; por los octavos de final, 600.000 dólares adicionales; por los cuartos de final, 700.000 dólares; y por las semifinales, 800.000 dólares.

En total, la campaña en la Copa Sudamericana generó 2.600.000 dólares en premios para el conjunto del Valle.

La suma de ambas competencias eleva los ingresos internacionales de Independiente del Valle a 6.260.000 dólares, una cifra que refleja su consolidación como potencia del fútbol sudamericano y su capacidad de generar sostenibilidad económica a partir del éxito deportivo.

