Atlético Mineiro vs. Independiente del Valle, Copa Sudamericana 2025, semifinal, IDV
Independiente del Valle tuvo varios errores defensivos que le costaron la eliminación.JOAO ARENAZIO / EFE

Independiente del Valle pierde en Brasil y termina su sueño en Copa Sudamericana 2025

Independiente del Valle cayó 3-1 ante Atlético Mineiro y se quedó sin poder disputar su tercera final de la Copa Sudamericana

Independiente del Valle se quedó a un paso de su meta de llegar a la final de la Copa Sudamericana 2025. Los negriazules perdieron 3-1 ante Atlético Mineiro, en Belo Horizonte, en un partido donde los errores defensivos fueron determinantes para su eliminación.

Los ecuatorianos, que habían empatado 1-1 en la ida en Chillo Jijón, intentaron controlar la posesión del balón, pero con el paso de los minutos cedieron terreno ante la ofensiva brasileña y la presión del público en la Arena MRV.

Al minuto 36, una mala salida de Jordy Alcívar dentro del área generó una serie de remates del Galo, bloqueados por el arquero Guido Villar, aunque finalmente Guilherme Arana aprovechó un mal despeje del golero para anotar (36').

Fue un golpe duro para los rayados, que antes del descanso sufrieron otro error en salida: Alcívar volvió a perder el balón, lo que Dudu aprovechó para habilitar a Bernard, quien aumentó la ventaja a los 43 minutos.

En el segundo tiempo, los del Valle mostraron reacción y orgullo. Cuando el rival parecía cerca del tercero, Jean Arroyo Vernaza probó desde fuera del área y el rebote dejado por el arquero Everson fue aprovechado por Claudio Spinelli, que descontó a los 64 minutos.

Con el marcador 2-1, los ecuatorianos se volcaron al ataque en busca del empate que los llevara a los penales, pero la ilusión se desvaneció pronto. A los 73 minutos, Mateo Carabajal, en su intento de despejar, desvió un pase largo que le quedó a Hulk, quien definió el 3-1 definitivo y selló la clasificación del Atlético Mineiro a la gran final.

Los goles del Atlético Mineiro vs. Independiente del Valle

