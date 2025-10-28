Independiente del Valle: Juan Cazares fue operado y no jugará el resto del año

El futbolista de los Rayados es baja confirmada tras ser operado con éxito. Volverá a inicio del próximo año

Juan Cazares ya se encuentra en el proceso de recuperación luego de su exitosa operación.

El jugador ecuatoriano, Juan Cazares, con paso en Barcelona S.C. y River Plate (ARG) fue operado con éxito en su lesión de ligamento cruzado anterior y menisco medial de su rodilla derecha, por lo que se perderá lo que resta de temporada y los inicios de la próxima.

Cazares sufrió esa lesión en el partido de Orense vs Independiente del Valle el 17 de octubre, donde los Rayados le ganaron 1-2 a los Bananeros, lo que ocasionó que tenga que salir del campo de juego a los 43' del primer tiempo y encendió las alarmas de los medidos del Matagigantes.

'Juanito' como se lo ha conocido en el ambiente deportivo, se perderá la semifinal de vuelta ante Atl. Mineiro en Brasil y la recta final del Hexagonal de campeonato en LigaPro, sumado a una posible final de Copa Sudamericana y por consiguiente una hipotética final de Recopa Sudamericana.

Otra baja más para Independiente del Valle

Andy Velasco, central de los Rayados, tampoco estará disponible, ya que sufrió un desgarro en el partido de ida ante Atlético Mineiro que lo alejará de las canchas alrededor de 3 semanas, según palabras de Luis Fernando Saritama, gerente deportivo de Independiente.

Pero así como hay bajas, también hay buenas noticias. Una de ellas es la recuperación de Mateo Carabajal, el central titular en la defensa de Independiente del Valle, quien no estuvo presente en el partido de ida por lesión, pero espera tener minutos en las semifinales de Copa Sudamericana.

La semifinal de vuelta se jugará el martes 28 de octubre a las 19:30 (hora de Ecuador) en el estadio Arena MRV, casa de los ‘Galos’ de Brasil.

Así le fue a Independiente del Valle en la ida de las semifinales de Copa Sudamericana

