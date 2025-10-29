Independiente del Valle transforma fracaso continental en impulso para la LigaPro

El plantel asegura que la eliminación en Copa Sudamericana será un aprendizaje para alcanzar la gloria en el torneo local

Independiente del Valle quedó eliminado en semifinales de Copa Sudamericana a manos de Atlético Mineiro.

Independiente del Valle pasó de soñar con ganar el triplete de Copa Sudamericana, Copa Ecuador y LigaPro, a quedarse únicamente con vida en esta última competición.

Tras estar a un paso de la final continental y ser eliminado en semifinales por Atlético Mineiro, el equipo transformó la desilusión en impulso. Cambió el chip y ya centra todos sus esfuerzos en alcanzar el título liguero, donde marcha con paso firme hacia su segunda estrella.

Con 13 puntos de ventaja sobre Barcelona, su más cercano perseguidor, IDV domina el hexagonal final sin oposición. El próximo lunes 3 de noviembre visitará a Libertad de Loja, con la misión de ampliar su liderato rumbo a la ansiada corona.

Errores que condenaron al negriazul en la semifinal de Copa Sudamericana

Independiente del Valle cayó ante Atlético Mineiro en las semifinales de la Copa Sudamericana 2025. JOAO ARENAZIO / EFE

El defensor Mateo Carabajal reconoció que fue dolorosa la caída en Belo Horizonte, donde Independiente pecó de ‘regalón’ ante un Mineiro que liquidó la serie 3-1 (4-2 en el global).

Sobre los errores que derivaron en el 2-0 para el Galo, acotó que los “detalles marcaron la diferencia”. “Pagamos muy caro los errores. Toca recuperarnos, cambiar de página y meternos de lleno en el campeonato local”, apuntó.

Carabajal agregó que la eliminación continental “nos debe servir para ir con más ‘hambre’ en los partidos que nos quedan de la LigaPro, para al final de la temporada poder levantar el título”.

Por otra parte, el delantero Claudio Spinelli coincidió en que las fallas fueron “infantiles”, por lo que deberán “aprender de esto y darlo todo en el torneo local para quedar campeones”.

En tanto, el estratega Javier Rabanal acotó que en Brasil “pasó el que mejor jugó y menos errores cometió. No hemos sido el Independiente que somos. No pudimos tener claridad”.

