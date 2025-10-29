Expreso
Dani Alves exjugador que ahora predica la Palabra de Dios.
Dani Alves exjugador que ahora predica la Palabra de Dios.

De la cárcel al púlpito: Dani Alves conmueve al decir que hizo un pacto con Dios

Dani Alves reaparece predicando la Palabra de Dios tras su paso por prisión

Dani Alves, el carismático exjugador del FC Barcelona y de la selección de Brasil, está viviendo un nuevo capítulo de su vida, totalmente alejado de los reflectores del fútbol. Luego de pasar más de un año en prisión, acusado de agresión sexual —un caso que lo tuvo en el ojo del huracán mediático—, el brasileño renació espiritualmente y ahora dedica su tiempo a predicar la Palabra de Dios.

Desde Girona, España, donde fue invitado a compartir su testimonio en la Iglesia Elim Girona, Alves sorprendió al mundo al mostrarse como un predicador lleno de fe y emoción. “Hay que tomar en serio las cosas de Dios y hay que tener fe. Yo soy una prueba de ello. Yo hice un pacto con Dios”, expresó con voz firme ante los asistentes, mientras los videos del momento se viralizaban en redes sociales.

Su predicación que el mundo habla

Su verdad la dice mientras predica

El exfutbolista, recordado por su carisma y su sonrisa contagiosa, se mostró visiblemente conmovido al hablar de su transformación y en especial cuando habló de su pasado:

“En medio de las turbulencias, en medio de la tempestad, siempre hay un mensajero de Dios. Y ese mensajero, en el peor momento de mi vida, me recogió, me llevó para la Iglesia, para el camino, y hoy estoy en el camino gracias a ellos”, confesó ante la congregación.

Dani Alves y sus fotos que sorprenden al mundo.
Dani Alves y sus fotos que sorprenden al mundo.

Alves fue acusado en diciembre de 2022 de agredir sexualmente a una joven en una discoteca de Barcelona, lo que lo llevó a cumplir 14 meses de prisión preventiva antes de ser condenado a cuatro años y medio en febrero de 2024. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña anuló la sentencia tras detectar inconsistencias en el proceso.

Hoy, libre y en paz, Dani Alves se aferra a la fe y a la nueva vida que asegura le ha devuelto el propósito. Como un mensaje divino, la vida le sonríe otra vez: su esposa, la modelo Joana Sanz, anunció que está embarazada.

