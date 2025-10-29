Aquiles Álvarez: "El pádel no es solo para aniñados"

Álvarez defendió la obra y cuestionó los gastos de la administración anterior: $400.000 en Letras Vivas

Aquiles Álvarez anunció que en la inauguración de la obra, prevista para la semana entrante, entregará a los moradores un desglose completo de la obra.

Durante su enlace radial de este 29 de octubre, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, defendió la construcción del nuevo complejo deportivo levantado en el predio donde por años estuvo la conocida "casa embrujada" de Urdesa. El proyecto, que incluye dos canchas de pádel y áreas recreativas, ha generado críticas por su costo, pero el alcalde sostuvo que se trata de una obra pensada para la comunidad y orientada a combatir la inseguridad en la zona.

“Queremos romper brechas sociales”

Álvarez afirmó que el objetivo de habilitar canchas de pádel no es fomentar un deporte “exclusivo”, sino abrir la práctica a niños y jóvenes de distintos sectores.

“Muchos criticaban a Correa cuando decía pelucones. Yo no quiero etiquetar a nadie y no voy a permitir que se etiquete a nadie. El pádel no es solo para pelucones, para aniñados. Queremos romper esas brechas. En esa casa que estaba botada, donde la gente iba hasta a jalar cocaína, hoy habrá deportes”, dijo.

El alcalde anunció que se implementarán horarios gratuitos para que niños y adolescentes puedan aprender y practicar. La Dirección de Deportes, añadió, manejará un plan específico para impulsar esta disciplina.

No obstante, no detalló si todos los servicios serán gratuitos o solo parte de los programas municipales. Días atrás, la propia Municipalidad indicó a EXPRESO que el modelo de gestión —público, mixto o concesionado— aún no está definido y se informará antes de la apertura.

La antigua casa embrujada de Urdesa ahora es un pequeño complejo deportivo. CORTESÍA

“No hacemos nada a la loca”

Álvarez defendió la inversión, que ascendió a 500 mil dólares, y calificó las críticas como parte de una disputa recurrente con “trolls” y opositores políticos. Señaló que, a diferencia de administraciones anteriores, su gestión deja infraestructura “real”.

“Aquí no hacemos nada a la loca. Tiramos abajo esa casa, reconformamos el predio, invertimos en nuevas redes, levantamos las canchas, habilitamos un parque con geriátrico. Lo importante es que dejamos patrimonio de la ciudad. No como cuando gastaron más de 300 mil en aromaterapia y más de 400 mil en Letras Vivas”, dijo, en alusión a la gestión de la exalcaldesa Cynthia Viteri.

Álvarez aseguró además que, en la inauguración prevista para la próxima semana, presentará a los moradores un desglose detallado de los costos.

Un terreno marcado por mitos y años de abandono

La “casa embrujada” ubicada en Higueras y Costanera, en Urdesa norte, fue por décadas el centro de historias urbanas. Tras su demolición hace más de dos años, el espacio permaneció vacío y rodeado de incertidumbre.

El nuevo complejo incluirá:

Dos canchas reglamentarias de pádel (10 x 20 metros), con cerramientos de vidrio templado y estructuras metálicas de 10 metros.

Juegos infantiles.

Baños públicos.

Bar y bodegas.

Garitas de seguridad.

Oficinas administrativas.

Álvarez adelantó que otra cancha de pádel se construirá en el sector de Circunvalación Sur, donde dijo que también existe demanda ciudadana.

“Así es Guayaquil, cada sector tiene un requerimiento”, sostuvo.

La apertura oficial se realizará la próxima semana. Los moradores esperan conocer entonces si el acceso al complejo será completamente gratuito, rotativo o bajo tarifas diferenciadas.

