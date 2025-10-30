Delfín vs Deportivo Cuenca: ¿Cuándo, a qué hora y dónde ver el partido en vivo?

Los cetáceos recibirá una vez más a los morlacos por la LigaPro, pero la realidad está distanciada en sus posiciones

Delfín y Deportivo Cuenca empataron sin goles en el primer duelo de la temporada por la LigaPro 2025.

Este viernes 31 de octubre, a las 19:00 (hora de Ecuador), el estadio Jocay de Manta será el escenario del tercer enfrentamiento de la temporada entre Delfín y Deportivo Cuenca, en el marco de la cuarta fecha del segundo hexagonal de la LigaPro. Un duelo que se perfila como crucial, ya que los dos equipos llegan con dos empates previos (0-0 y 1-1) en la fase inicial del torneo.

Aunque en el historial reciente no ha habido diferencias, las realidades de ambos clubes son muy distintas de cara a este compromiso. Delfín, bajo la dirección de Patricio Urrutia, ocupa actualmente la última posición del hexagonal con 32 puntos y ve lejana la clasificación a torneos internacionales para la temporada 2026.

Después de la derrota por 1-0 frente a Emelec en Guayaquil, los cetáceos buscarán darle un giro a la situación en su estadio, donde no logran una victoria desde el 28 de junio, cuando se impusieron 2-0 sobre el rival de ‘patio’, Manta.

Emelec quedó a un punto de distancia del líder Deportivo Cuenca en el segundo hexagonal. API

Por otro lado, Deportivo Cuenca, dirigido por Norberto Araujo, llega con la intención de recuperarse tras su derrota 2-1 contra Aucas. Sin embargo, los morlacos son los líderes del grupo con 49 unidades y tienen claras opciones de asegurar su clasificación a la Copa Sudamericana del próximo año.

A pesar que en los enfrentamientos directos no se ha mostrado una superioridad clara entre ambos equipos, las circunstancias actuales en el torneo marcan una distancia significativa.

Mientras Delfín, aunque libre de peligro de descenso, sigue en la parte baja de la tabla del respectivo hexagonal, Deportivo Cuenca está más cerca de alcanzar una plaza internacional.

Este duelo, que además definir un posible desempate de resultados en el frente a frente, también está en juego los objetivos trazados para lo que resta del hexagonal final de la LigaPro.

Canales para ver el partido de Delfín y Deportivo Cuenca

El compromiso, por la cuarta fecha del segundo hexagonal del torneo local se podrá disfrutar en las señales de El Canal del Fútbol y Zapping Sports, en sus respectivas plataformas. En esta ocasión no se verá por un canal de señal abierta.

