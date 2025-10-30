Liga de Quito vs Palmeiras: Así sería la alineación de los ecuatorianos

El conjunto albo busca asegurar el boleto a la final de la Copa Libertadores en Sao Paulo. Tiene la ventaja del primer duelo

El sueño de la segunda Copa Libertadores para Liga Deportiva Universitaria de Quito (LDU) está a solo 90 minutos de concretarse. Tras la contundente victoria de 3-0 en el partido de ida en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, los 'albos' han aterrizado en São Paulo para enfrentar a un Palmeiras herido y obligado a buscar una remontada histórica en el Allianz Parque.

Lea también: Barcelona SC: Jugadores deciden no entrenar por falta de pagos | Esto ocurrió (video)

La tarea no será sencilla, y el técnico Tiago Nunes se ha centrado en los últimos entrenamientos para blindar al equipo de cara a la "Misión Remontada" del 'Verdão'. Sin embargo, el estratega brasileño deberá sortear la ausencia de dos piezas fundamentales, además de una interrogante en la zaga.

La primera ausencia confirmada, y quizá la de menor impacto por la jerarquía de su reemplazo, es la del arquero Gonzalo Valle, quien se recupera de una lesión en la rodilla. Su lugar en el once titular será cubierto por el experimentado Alexander Domínguez, héroe en la ida y garantía de seguridad bajo los tres palos.

Liga de Quito y Palmeiras definirán al finalista de la Copa Libertadores 2025. ARCHIVO / EXPRESO

El verdadero dolor de cabeza para Nunes es la suspensión del lateral Bryan Ramírez. La tarjeta roja recibida en el encuentro de Quito obliga a un ajuste crucial en el esquema defensivo y ofensivo por esa banda. Las opciones para cubrir su sensible ausencia se centran en la experiencia de Alexander Alvarado o la potencia de Lautaro Pastrán, una decisión que podría delinear la estrategia del equipo: ¿más control o mayor verticalidad?

Ecuador destaca en el Rotax Max Challenge Trophy South America 2025 Leer más

A la baja de Ramírez se suma la incertidumbre en la línea defensiva. El zaguero Gian Franco Allala, quien no pudo jugar la ida debido a un esguince de rodilla, viajó con la delegación a Brasil, pero su presencia en el once inicial aún es una gran duda. Su disponibilidad podría ser un factor clave, ofreciendo a Nunes una alternativa más en caso de necesitar reforzar la retaguardia ante el previsible asedio brasileño.

¿A qué hora y por dónde ver Liga de Quito vs Palmeiras?

Liga enfrentará a Palmeiras este jueves 30 de octubre a las 19:30 (hora de Ecuador) en el Allianz Parque y será transmitido por ESPN y Disney +. El cuadro ecuatoriano llega con una ventaja tranquilizadora, pero consciente de que el rival saldrá a quemar las naves.

Alineaciones probables de Palmeiras y Liga de Quito



Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo, Joaquín Piquerez; Andreas Pereira, Mauricio, Emiliano Martínez, Felipe Anderson; José Manuel López, Vitor Roque.

Liga de Quito: Alexander Domínguez; Richard Mina, Ricardo Adé, Leonel Quiñónez; José Quinteros, Carlos Gruezo, Fernando Cornejo, Gabriel Villamil, Alexander Alvarado; Lisandro Alzugaray, Jeison Medina.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!