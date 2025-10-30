Dónde ver en vivo Palmeiras vs. Liga de Quito, el duelo por el pase a la final

EN VIVO: Liga de Quito a un paso de la final de la Libertadores y de un premio millonario

Liga de Quito en su camino a la final de Copa Libertadores.

En el Allianz Parque de Sao Paulo, Brasil se juega más que una semifinal: Liga de Quito se mide ante Palmeiras por el pase a la gran final de la Copa Libertadores 2025, y en el horizonte no solo aparece la gloria, sino también una recompensa millonaria.

El marcador global favorece 3-0 a los ecuatorianos, una ventaja importante pero no definitiva. Los dirigidos por Tiago Nunes saben que Brasil no perdona, y que Palmeiras, el club más caro del continente, buscará revertir la historia.

Números de Palmeiras y Liga de Quito

El dinero esta en juego

Su plantilla está valorada en 246 millones de dólares, mientras que la de Liga apenas alcanza los 21 millones, una diferencia que el corazón y la disciplina intentarán equilibrar.

El encuentro se jugará este jueves 30 de octubre a las 19:30 (hora de Ecuador), transmitido por ESPN y con cobertura minuto a minuto en expreso.ec.

Mucho dinero en juego

Más allá del resultado deportivo, los albos ya aseguran un impacto financiero positivo. Liga ha recibido $9,24 millones por su participación en la Copa, y entre taquillas, auspiciantes y derechos comerciales, supera los $10 millones de ingresos.

Gabriel Villamil, el jugador boliviano figura de Liga de Quito. ANGELO CHAMBA

Llegar a la final garantiza $7 millones más, y si logra el título, el premio ascendería a $24 millones adicionales, totalizando $34 millones, lo que representa entre dos y cuatro años de estabilidad económica.

Esta noche, Liga de Quito busca seguir escribiendo historia, enfrentando a un gigante con el peso de la ilusión de todo Ecuador. En juego están los sueños, el dinero y una nueva página en la leyenda blanca.

Alineaciones

Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo Cerqueira, Joaquín Piquerez; Bruno Fuchs, Andreas Pereira, Mauricio, Felipe Anderson; 'Flaco' López, Vitor Roque. Entrenador: Abel Ferreira.

Liga de Quito: Alexander Domínguez; Richard Mina, Ricardo Adé, Leonel Quiñónez; José Quinteros, Carlos Gruezo, Fernando Cornejo, Gabriel Villamil, Alexander Alvarado; Lisandro Alzugaray, Jeison Medina. Entrenador: Tiago Nunes.

Árbitros: El colombiano Wilmar Roldán, asistido por su compatriota David Rodríguez en el VAR.

