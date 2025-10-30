Expreso
Este jueves podrás ver en Directv, una variedad de deportes.
Directv: Agenda deportiva para el jueves 30 de octubre

Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este jueves 30 de octubre

Para este jueves 30 de octubre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.

Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:

DIA DGO HORARIO TIPO TORNEO LOCAL/ PROGRAMA vs VISITANTE CANAL SD HD
miércoles 29 14:45 hs. FÚTBOL Serie A - Fecha 9 Inter de Milán vs. Fiorentina ESPN 621 1621
miércoles 29 13:00 hs. FÚTBOL Ligue 1 - Fecha 10 Lorient vs. PSG ESPN 2 622 1622
miércoles 29 15:05 hs. FÚTBOL Ligue 1 - Fecha 10 Nantes vs. Monaco ESPN 2 622 1622
miércoles 29 19:30 hs. FÚTBOL Copa Conmebol   Libertadores - Semifinal - Ida Racing vs. Flamengo ESPN 621 1621
miércoles 29 14:15 hs. FÚTBOL Copa de la Liga de   Portugal - Cuartos de Final Braga vs. Santa Clara DSPORTS 614 1614
miércoles 29 15:45 hs. FÚTBOL Copa de la Liga de   Portugal - Cuartos de Final Benfica vs. Tondela DSPORTS 2 612 1612
miércoles 29 10:30 hs. FÚTBOL Copa Mundial Femenina   Sub-17 - Octavos de Final Equipios a confirmar DSPORTS + 613 1613
miércoles 29 14:30 hs. FÚTBOL Copa Mundial Femenina   Sub-17 - Octavos de Final Equipios a confirmar DSPORTS 618 1618
miércoles 29 18:00 hs. BÁSQUET NBA - Temporada   Regular Cleveland Cavaliers vs. Boston Celtics ESPN 3 623 1623
miércoles 29 21:30 hs. BÁSQUET NBA - Temporada   Regular Los Angeles Lakers vs. Minnesota Timberwolves ESPN 3 623 1623
miércoles 29 14:15 hs. BÁSQUET Euroliga - Temporada   Regular Olympiacos vs. Mónaco DSPORTS + 613 1613
miércoles 29 15:30 hs. BÁSQUET Liga Sudamericana de   Baloncesto Masculino - Fase de Grupos Pinheiros vs. Leones DSPORTS 616 1616
miércoles 29 18:00 hs. BÁSQUET Liga Sudamericana de   Baloncesto Masculino - Fase de Grupos San José vs. Regatas DSPORTS 2 612 1612
miércoles 29 05:00 hs. TENIS Masters 1000 -   Masters de París Ronda 2 ESPN 2 622 1622
miércoles 29 09:00 hs. TENIS Masters 1000 -   Masters de París Ronda 2 ESPN 3 623 1623
miércoles 29 19:00 hs. BÉISBOL MLB - Serie Mundial -   Juego 5 Toronto Blue Jays vs. Los Angeles Dodgers ESPN 2 622 1622
miércoles 29 14:30 hs. VÓLEY Liga Italiana   Femenina de Voleibol Cucine Luba Citanova vs. Itas Trentino DSPORTS 617 1617
miércoles 29 10:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias Lite DSPORTS 610 1610
miércoles 29 12:00 hs. PROGRAMAS Puede Pasar DSPORTS 610 1610
miércoles 29 13:30 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
miércoles 29 15:00 hs. PROGRAMAS De fútbol se habla así DSPORTS 610 1610
miércoles 29 16:30 hs. PROGRAMAS Fútbol Total DSPORTS 610 1610
miércoles 29 18:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
miércoles 29 20:00 hs. PROGRAMAS De fútbol se habla así - Ecuador DSPORTS 610 1610
miércoles 29 20:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Básquet DSPORTS + 613 1613
miércoles 29 22:30 hs. PROGRAMAS El Juego DSPORTS 610 1610
