Gabriel Villamil, el jugador boliviano figura de Liga de Quito.
Gabriel Villamil, el jugador boliviano figura de Liga de Quito.Angelo Chamba

¿Qué consecuencias tendría Liga de Quito por no avanzar a la final de Libertadores?

Las duras consecuencias si Liga de Quito no llega a la final de la Libertadores

Liga de Quito está a 90 minutos de volver a escribir su nombre en la historia grande del fútbol continental. El jueves 30 de octubre del 2025, desde las 19:30, el equipo albo saldrá al césped del Allianz Parque con una misión que emociona a un país: defender los tres goles de ventaja ante el poderoso Palmeiras y sellar el regreso a una final de Copa Libertadores.

Pero detrás de esa ilusión, hay una verdad que golpea fuerte: si Liga no logra avanzar, el impacto sería enorme. No solo se esfumaría el sueño deportivo, también un futuro económico dorado y una ilusión colectiva que ha movido corazones en todo Ecuador.

Así llegan Palmeiras y Liga de Quito

Recordar lo que se hizo en el 2008

Liga de Quito

Dónde ver EN VIVO Palmeiras vs. Liga de Quito por la Copa Libertadores 2025

En lo deportivo, significaría perder una oportunidad histórica: estar a un paso de su segunda final de Libertadores y de sumar su sexta estrella internacional, un logro reservado para los más grandes. 

Sería también el fin del sueño del bicampeonato, aquel que nació en 2008 con Damián Manso y compañía y que hoy parecía volver a florecer con un nuevo grupo de guerreros. Caer en semifinales, después de tanto esfuerzo, dolería como pocas veces.

Tiago Nunes
El técnico brasileño durante la rueda de prensa post partido.@LDU_Oficial

Todo el dinero que se puede ganar 

Gabriel Villamil, el jugador boliviano figura de Liga de Quito.

¿Quién es Gabriel Villamil, de Liga de Quito, que sueña con la Copa Libertadores?

En lo emocional, el golpe sería durísimo. El vestuario sentiría la frustración, la hinchada el vacío. Quedar fuera tras rozar la gloria suele dejar cicatrices profundas. La ilusión de un país quedaría suspendida en el aire, junto con ese grito que soñaban soltar en Lima: “¡Otra vez campeón, Liga!”.

Y en lo económico, el golpe sería fuerte. Hasta hoy, el club ha ganado 9.240.000 dólares por su campaña, pero llegar a la final y ganarla elevaría el premio total a 35 millones de dólares

Si llega y la pierde, serían más de 16 millones, casi el presupuesto de dos años del club. Una final, además, abre vitrinas, atrae patrocinadores y multiplica el valor de los jugadores. Sin esa exposición, el futuro inmediato sería más limitado.

Liga de Quito tiene todo para hacerlo. Pero si no lo logra, el golpe no solo será en la cancha: se sentirá en las arcas, en los corazones y en la historia.

