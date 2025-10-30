Jenson Button anunció su retito del automovilismo: esto dijo el expiloto de Fórmula 1

El británico reveló cuándo dejará de competir y a qué se dedicará tras su extensa carrera en este deporte

Jenson Button, piloto británico que trascendió en la Fórmula Uno con un título (2019).

El británico Jenson Button, expiloto de Fórmula Uno, comunicó este jueves 30 de julio su retirada del automovilismo después de las ocho horas de Bahréin que se correrán el próximo fin de semana.

Button, de 45 años, fue campeón del mundo de Fórmula Uno en 2009 con la escudería Brawn GP y se retiró del ‘Gran Circo’ en 2016 después de 306 carreras y 15 triunfos.

Desde entonces ha competido en diferentes categorías como las carreras de resistencia de Le Mans, Supercars, Extreme E y rallycross, además del Campeonato de Mundo de Resistencia, en el que ha corrido los dos últimos años con el equipo Jota.

El piloto británico Jenson Button continuaba su carrera en otros deportes relacionados a las competencias automovilísticas. cortesia

“Esta será mi última carrera”, dijo sobre la competición en Bahréin. “Siempre me ha gustado este circuito, es uno de los más divertidos y voy a disfrutar todo lo que pueda porque va a ser el final de mi carrera profesional”, dijo el británico en la BBC.

“He disfrutado estos años en el WEC, pero tengo una vida muy ocupada y no es justo ni para el equipo ni para mí seguir en 2026 si no voy a tener tiempo para ello. Tengo un hijo de cuatro años y otro de seis y si te vas fuera una semana los echas mucho de menos y nunca vas a recuperar ese tiempo. Siento que me he perdido muchas cosas en los últimos dos años, lo cual sabía que pasaría, pero no quiero pasar por ello otra temporada”, aseveró.

¿A qué se dedicará ahora Jenson Button?

A pesar que Button se despide de las competencias oficiales, mencionó que no está dentro de sus planes alejarse por completo de los circuitos y que estará más ligado a su pasión: los autos clásicos.

Jenson tiene una colección disfruta de conocer al respecto del origen histórico del automovilismo. “Me encanta la mecánica, el tener que hacer punta-tacón, cambiar a la perfección, sin aerodinámica. Todo es mecánico”, afirmó el expiloto de la Fórmula Uno.

