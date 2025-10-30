Moisés Caicedo, nominado a mejor gol del mes en Premier League: ¿Cómo votar por Moi?

El volante ecuatoriano sigue destacando con Chelsea y su tanto conseguido contra Liverpool podría darle otro premio

La Premier League ha oficializado la lista de candidatos al Mejor Gol del Mes, y el nombre de Moisés Caicedo brilla con luz propia. El espectacular tanto del mediocampista ecuatoriano con la camiseta del Chelsea ante el Liverpool ha sido seleccionado para competir por el prestigioso galardón de octubre.

El gol en cuestión ocurrió durante la emocionante victoria de los Blues por 2-1 sobre los Reds el pasado 4 de octubre. Apenas transcurrían 13 minutos del encuentro cuando Niño Moi, demostrando su ímpetu ofensivo, se proyectó al campo rival y, sin pensarlo dos veces, desató un estupendo bombazo desde fuera del área que se coló en la portería para abrir el marcador (1-0).

Una anotación que no solo significó un golazo, sino que también reafirmó la ambición goleadora que Caicedo se había propuesto para la temporada 2025-2026.

Moises Caicedo también brilló con Chelsea en la Champions. TOLGA AKMEN

¿Cuáles son los otros nominados al mejor gol en la Premier League?

Con tres dianas ya en su haber en nueve partidos de la campaña actual, Caicedo se mide contra seis contendientes de peso en la votación. La lista de nominados incluye a:

Antoine Semenyo (Bournemouth)

Justin Kluivert (Bournemouth)

Mohamed Salah (Liverpool)

Nick Woltemade (Newcastle)

Loum Tchaouna (Burnley)

Emiliano Buendia (Aston Villa)

¿Cómo votar por Moisés Caicedo?

Los seguidores del Tricolor y los fanáticos del fútbol tienen la oportunidad de apoyar al ecuatoriano consignando su voto a través de la página web oficial de la Premier League. Sin embargo, la liga ha sido clara: el resultado final no será puramente popular, ya que los votos de los aficionados se sumarán a los criterios de evaluación de un panel de expertos.

El plazo para votar por el gol de Caicedo y el resto de candidatos se extiende hasta la mañana del 3 de noviembre de 2025. Los resultados definitivos, y el nombre del ganador, se darán a conocer en los días subsiguientes al cierre de la votación.

