Gonzalo Plata expulsado: el VAR mostró el golpe y Flamengo prepara apelación

El VAR confirmó que Gonzalo Plata golpeó a un rival en una zona sensible y fue expulsado

Gonzalo Plata volvió a ser protagonista por una expulsión que podría marcar su temporada. El ecuatoriano, jugador del Flamengo, fue expulsado en el minuto 56 del partido frente a Racing en Argentina, tras una polémica acción revisada por el VAR.

Plata, que actuó como delantero centro, tuvo un forcejeo con el defensor argentino Marcos Rojo.

Y desde el suelo Plata y, según las imágenes, el ecuatoriano extendió su brazo impactando en una zona sensible del rival.

Lo que dice el vídeo

La expulsión no es clara

El árbitro no dudó y le mostró la tarjeta roja directa. Para los brasileños el golpe fue en el muslo, pero los audios del VAR dicen que fue en los genitales y ratificaron la expulsión.

Aunque el club brasileño analiza presentar una apelación, la situación luce complicada. La acción fue confirmada tras la revisión en video, y el informe arbitral ratifica la conducta antideportiva.

La expulsión llega en un momento clave, justo cuando Flamengo se prepara para disputar la final de la Copa Libertadores en Lima.

Sin poder jugar la final de la Copa Libertadores

Plata ya había sido centro de polémica semanas atrás, cuando la Conmebol reconoció que su expulsión anterior fue un error.

Esta nueva situación complica su presente y podría privarlo de jugar su primera final continental. En Brasil, la hinchada se divide entre el apoyo y la crítica. En Ecuador, la noticia se siente con pesar: otro talento que brilla, pero se apaga en la hora menos pensada

Bruno Zuculini (d) de Racing disputa el balón con Gonzalo Plata de Flamengo. Juan Ignacio Roncoroni

Las tarjetas rojas y Plata no son noticia nueva, la primera fue cuando la Conmebol reconoció el viernes 19 de septiembre el error arbitral, en el partido ante Estudiantes de la Plata. El silencio del Maracaná se rompió en el minuto 82, cuando Gonzalo Plata, figura del Flamengo, vio una segunda tarjeta amarilla que nadie entendió.

El árbitro Andrés Rojas interpretó falta donde no la hubo, dejando al ecuatoriano fuera de la cancha y al club brasileño lleno de indignación. Un día después, la Conmebol admitió el error: Plata fue mal expulsado y si pudo jugar ante Racing, donde volvió a ver la roja.

