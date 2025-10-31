Kylian Mbappé, ganador de la Bota de Oro: Así reaccionó el goleador de Real Madrid

En una ceremonia en el estadio Santiago Bernabéu, el atacante francés recibió el galardón junto a sus compañeros de equipo

El delantero francés Kylian Mbappé fue el protagonista este viernes 31 de octubre en el estadio Santiago Bernabéu, al recibir el prestigioso galardón de la Bota de Oro 2024-25. En un evento que congregó a todo el plantel del Real Madrid, Mbappé celebró la que ha sido la mejor temporada goleadora de su trayectoria profesional.

Lea también: Delfín vs Deportivo Cuenca: ¿Cuándo, a qué hora y dónde ver el partido en vivo?

El astro galo se alzó como el máximo artillero de Europa, anotando 31 goles en 34 encuentros de liga, lo que le valió un total de 62 puntos en la clasificación. Superó así al portugués Viktor Gyokeres (58.5 puntos) y al egipcio Mohamed Salah (58 puntos). El premio fue entregado por Juan Ignacio Gallardo, vicepresidente de la European Sports Media (ESM) y director del diario Marca.

Visiblemente emocionado, Mbappé tomó la palabra para agradecer el reconocimiento, destacando la importancia que tiene este trofeo para un atacante.

“Es un momento importante para mí, la primera vez que gano este premio que significa mucho como delantero. Gracias a todos mis compañeros por venir, por ayudarme en todos los momentos,” expresó el francés.

Kylian Mbappé junto a su padre en la entrega del Bota de Oro 2024-2025. EFE

Subrayó que este logro es un esfuerzo colectivo, afirmando que sin sus compañeros “es imposible ganar este premio”.

Jenson Button anunció su retito del automovilismo: esto dijo el expiloto de Fórmula 1 Leer más

En el momento más personal de su intervención, Mbappé, que vive su primera temporada en el club blanco, no ocultó su felicidad por vestir la camiseta merengue.

“Es un placer jugar en el Real Madrid, cumplir mi sueño de niño. Espero que sean muchos años para ganar muchas cosas,” sentenció el atacante.

El acto contó con la presencia de destacadas figuras del club, incluyendo al presidente Florentino Pérez, el cuerpo técnico liderado por Xabi Alonso, y el presidente de honor, Pirri. Mbappé también se fotografió orgulloso con su padre, Wilfried Mbappé.

Mbappé, su agradecimiento y promesa de repetir la Bota de Oro

El flamante ganador de la Bota de Oro quiso extender su gratitud a todos los estamentos del club que contribuyeron a su rendimiento, desde los servicios médicos hasta la afición.

“Sin la gente que está aquí no podría llegar al alto nivel de ahora. Es imposible ganar este premio sin ellos,” concluyó el goleador, cerrando con una ambiciosa mirada al futuro: “Es un grandísimo placer y espero volver a ganarla el próximo año. He empezado bien y espero volver a conseguirla”.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!