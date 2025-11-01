Guschmer: "Aquiles Álvarez es el verdadero presidente de Barcelona. Lo tiene fregado"

El asambleísta y exministro de deportes señaló al alcalde de Guayaquil como el promotor de las "malas decisiones" en el Ídolo

La disputa de criterios continúa latente entre el exministro de deportes Andrés Guschmer y el alcalde de Guayaquil Aquiles Álvarez. El periodista que ahora se desempeña como asambleísta aseveró que el principal administrador de la ciudad es el que realmente tiene el poder en Barcelona y lo ha llevado a la situación de crisis financiera.

En el programa Un Café con JJ, conducido por Jimmy Jairala, Guschmer contestó sobre la persistente discrepancia con el exdirectivo del Ídolo. "Él creo que lo toma a personal. Parece que Aquiles Álvarez o le gusta leer y no sabe investigar", dijo.

"Aquiles Álvarez es el verdadero presidente de Barcelona, es él el que hace las reuniones. Y que me venga a desmentir si no es él quien lidera las conversaciones con los principales sponsors, con los managers de los jugadores y representantes, es él el que toma las decisiones en Barcelona y tiene fregado al club en el peor momento de su historia", afirmó Andrés.

Raúl Chávez (d), integra el directorio de Barcelona y es concejal en el Municipio de Guayaquil que lidera Aquiles Álvarez, hermano de Antonio, presidente en el Ídolo. Cortesía

Guschmer mencionó que Álvarez podrá calificarlo "como quiera y que vaya a preguntarle a los deportistas del Ecuador" respecto a su gestión en el tiempo como ministro del actual mandatario del país, Daniel Noboa.

Andrés Guschmer responsabiliza a Aquilez Álvarez en la crisis de Barcelona SC

"Yo sí prometí una final de Copa Libertadores y cumplí, trayendo un proyecto que dejó decenas de millones para la ciudad mientras que él con sus decisiones lo único que ha hecho que el equipo esté destruido, ha sido el peor centenario que se pudieron haber imaginado, con una deuda brutal en el club e hipotecado a futuro, sin un proyecto, con 4 entrenadores en un año, sin divisiones inferiores produciendo jugadores", argumentó el asambleísta de ADN.

¿Respondió Aquiles Álvarez a Andrés Guschmer?

Hasta el cierre de esta nota no se conoció una respuesta pública del alcalde de Guayaquil a Guschmer, sin embargo, la disputa de criterios persiste y lo expresan en cada oportunidad posible.

Bien @aguschmer le dio hasta para llevar en tarrina al #AlcaldeConGrillete, desde vago hasta incompetente le dice elegantemente. #GuayaquilSinAlcalde pic.twitter.com/soObsWBNXb — Atención GYE (@atenciongye) October 31, 2025

El apellido Álvarez en tiempo récord va a destruir lo más bonito que tiene este país.



• Guayaquil y Barcelona 🥲



Que Diosito nos agarre confesados. 🙏🏽 pic.twitter.com/fnIzsH1lC1 — MONCHITO ® (@Monchiito_) October 31, 2025

