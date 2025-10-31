Expreso
flamengo gonzalo plata
Gonzalo Plata (d) con la camiseta de Flamengo ya sabe lo que es ganarle a Palmeiras esta temporada.cortesia

Palmeiras vs Flamengo, final de Copa Libertadores: ¿Cuántas veces se enfrentaron?

El equipo de Gonzalo Plata tendrá la oportunidad de tomarse la revancha en un duelo que este año lo ha ganado dos veces

La disputa del título de la Copa Libertadores nuevamente estará entre clubes brasileños. Palmeiras y Flamengo se volverán a ver las caras el sábado 29 de noviembre en la final, que se jugará en el estadio Monumental de Lima, Perú.

Casualmente ambos equipos, que este año se midieron dos veces por el Brasileirao (con victorias del Fla, 2-0 y 3-2), ya se enfrentaron por el trofeo de Libertadores, en la edición 2021, cuando el Verdao ganó 2-1 en el Centenario de Montevideo, Uruguay. En esta ocasión tendrá un duelo con ‘tinte’ a revancha para los de Río de Janeiro.

Y es que, la rivalidad de estos equipos también va más allá del certamen sudamericano. Previamente, jugaron las finales de la Copa de Campeones Río-São Paulo (1992), la Copa Mercosur (1999) y dos Supercopa de Brasil (2021 y 2023). El conjunto verdiblanco domina el historial con tres títulos contra dos de los cariocas.

¿Gonzalo Plata jugará la final de Copa Libertadores con Flamengo?

Por otro lado, para esa nuevo encuentro copero, la presencia del atacante ecuatoriano Gonzalo Plata con Flamengo aún se mantiene a la espera, debido a la apelación interpuesta por el club, tras ser expulsado en el partido de vuelta de la semifinal contra Racing en Argentina. 

Los directivos del Fla consideran que no hubo motivos para la tarjeta roja directa mostrada al delantero tricolor por tal razón procedieron al reclamo formal ante la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), organizadora del torneo.

