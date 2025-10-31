Barcelona SC recupera a dos jugadores para visitar a la Católica: ¿Quiénes son?

Tras el conflicto de pago con la dirigencia, el Ídolo retomó los entrenamientos y ya se enfoca en la Chatoleí

Con el regreso a los entrenamientos y el levantamiento de las sanciones a Octavio ‘La Iguana’ Rivero y Aníbal Chalá, Barcelona se alista para visitar el domingo 2 de noviembre a Universidad Católica en el estadio Banco Guayaquil, hogar de Independiente del Valle.

Tras llegar a un acuerdo con la directiva encabezada por Antonio Álvarez el plantel retomó sus actividades. El malestar generado el jueves anterior, cuando los jugadores abandonaron la práctica en protesta por dos meses de sueldos atrasados (agosto y septiembre), quedó superado. Ahora, el equipo concentra todos sus esfuerzos en su compromiso frente a la Chatoleí.

El delantero Octavio Rivero será una de las cartas ofensivas del Ídolo ante Universidad Católica. Cortesía

En las canchas de Sigifredo Agapito Chuchuca, el Ídolo del Astillero trabajó con la presencia de Octavio Rivero, quien regresará a la titularidad tras cumplir dos fechas de suspensión por la expulsión sufrida ante Independiente, en la primera jornada del hexagonal.

El delantero uruguayo, segundo máximo artillero del equipo con ocho goles, será la principal carta ofensiva del esquema de Ismael Rescalvo. El entrenador también podrá contar nuevamente con Aníbal Chalá, quien ya cumplió una fecha de castigo tras su expulsión frente a Liga de Quito (fecha 2).

El único ausente en la convocatoria será Mario Pineida, suspendido por dos encuentros debido a reclamos excesivos contra el árbitro en el duelo ante Libertad la semana pasada.

Por romper la sequía en Chillo Jijón

Barcelona intentará romper su mala racha en Chillo Jijón, donde en cuatro presentaciones suma tres derrotas y un empate ante Independiente. Aunque esta vez el rival será Universidad Católica, el conjunto torero no puede confiarse frente al potencial ofensivo de los camarattas, que buscan asegurar el tercer puesto y un cupo a la segunda fase de la Copa Libertadores 2026.

Una de las tareas pendientes de Rescalvo en este hexagonal será reforzar la defensa. Con seis goles recibidos y solo uno anotado, Barcelona necesita sumar de a tres para conservar la segunda posición y sellar su clasificación directa a la fase de grupos de la Libertadores.

