Pervis vuelve al Milan: El ecuatoriano ya entrena, pero, ¿jugará ante la Roma?

El lateral izquierdo de la selección ecuatoriana ya entrena con normalidad, pero aún está en duda su presencia ante la Roma

Pervis Estupiñán, el ex Liga de Quito y actual jugador del A.C. Milan de Italia ya se recuperó completamente de su lesión y entrena con normalidad al mando de Massimiliano Allegri. Desde el 12 de octubre Estupiñán no pisa un terreno de juego, cuando Ecuador enfrentó a Estados Unidos por fecha FIFA.

Mediante sus redes sociales, el cuadro Rossonero anunció el regreso de Pervis Estupiñán a los entrenamientos del siete veces campeón de Champions League. De esta forma, se cumplió el plazo que dio Allegri para la vuelta del ecuatoriano, el cual había mencionado que podrían contar con Pervis en el partido del domingo 2 de noviembre contra los I Giallorossi de Roma.

Ardon and Pervis back to work 💪🔙 pic.twitter.com/jSil30ZyGl — AC Milan (@acmilan) October 30, 2025

¿Cuándo jugó Pervis Estupiñán su ultimo partido con el Milan?

Jugadores de AC Milan festejaron la victoria 2-1 ante Napoli en San Siro, pero sin Estupiñán que salió expulsado. MATTEO BAZZI

El ultimo partido que Pervis Estupiñán jugó con el A.C. Milan fue hace un poco más de un mes, el 28 de septiembre del 2025. En este partido, los Rossoneros le ganaron al Napoli 2-1, pero lamentablemente el ecuatoriano se fue expulsado al minuto 57 del partido.

La falta que cometió Pervis fue expulsión y penal a favor de los napolitanos, que desde los doce pasos recortaron distancias en el marcador. Kevin De Bruyne fue el encargado de cobrar el penal y descontar un marcador que se quedaría 2 contra 1 a favor de los locales.

Estupiñán podría estar presente el domingo 2 de noviembre en San Siro, cuando la Roma de Mauro Dybala los visite. Este duelo podría poner a cualquiera de las dos escuadras en la cima de la Serie A, así que el empate no es un resultado que le convenga a alguno de los dos equipos.

