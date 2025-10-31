Delfín vs. Deportivo Cuenca: sigue EN VIVO el minuto a minuto del partido de LigaPro

El equipo de Norberto Araujo visita a Delfín con la misión de alejarse de Emelec en la tabla del hexagonal

El Estadio Jocay de Manta será el escenario de un enfrentamiento crucial por la cuarta fecha del segundo hexagonal de la LigaPro, cuando Delfín SC se mida ante Deportivo Cuenca este viernes 31 de octubre a las 19:00 (hora de Ecuador).

El Cuenca busca asegurar la cima del segundo hexagonal

Deportivo Cuenca llega a Manta con la presión de un líder. Actualmente, encabeza el hexagonal con 49 puntos y tiene la necesidad imperiosa de sumar una victoria que le permita despegarse de su escolta, Emelec, que lo iguala en unidades pero con menor gol diferencia.

Delfín intentará finalizar una sequía de 15 partidos en LigaPro

Delfín y Deportivo Cuenca empataron sin goles en el primer duelo de la temporada por la LigaPro 2025. cortesia

Por su parte, Delfín afronta el partido con el peso de ser colista del grupo con apenas 32 puntos y con la clasificación internacional fuera de su alcance. Bajo la dirección técnica de Patricio Urrutia, el equipo manabita está obligado a reaccionar y buscará romper una extensa sequía de 15 partidos sin conocer la victoria, una racha que se extiende desde el 28 de junio, cuando venció 2-0 a Manta de local.

Estrategias de los dirigidos por Urrutia y Araujo

El entrenador del Expreso Austral, Norberto Araujo, apelará a la experiencia y el talento de su plantilla para recuperarse del reciente tropiezo 2-1 ante Aucas, una derrota que complicó su ventaja en el liderato.

Mientras tanto, Delfín y Urrutia centrarán sus esfuerzos en una férrea defensa y contragolpes letales, buscando aprovechar la ansiedad del visitante. Se anticipa un partido con dos estrategias bien definidas: la ofensiva de los líderes contra la resistencia y el ímpetu de los locales.

Detalles para ver el Delfín vs. Deportivo Cuenca EN VIVO

Para los aficionados que deseen seguir la emoción del encuentro, el partido se jugará el viernes 31 de octubre a las 19:00 de Ecuador en el Estadio Jocay de Manta. La transmisión en vivo estará a cargo de El Canal del Fútbol y Zapping Sports.

Sigue el minuto a minuto del Delfín vs. Deportivo Cuenca

