Luis Chango y Michel Deller ponen fin a la pelea entre Mushuc Runa e Independiente

Luis Chango vs. Michel Deller: el final del enfrentamiento y lo que pasará después

La polémica que parecía crecer entre Mushuc Runa e Independiente del Valle terminó con una invitación a tomar un café y un abrazo. Luis Alfonso Chango, presidente vitalicio de Mishuc Runa”, ofreció disculpas públicas a Michel Deller, principal dirigente de Independiente del Valle, luego de unas declaraciones que levantaron polvo tras el último duelo entre ambos clubes y que trataba sobre los árbitros.

“Reconozco que en el calor del partido se me fueron las palabras. Como un hombre valiente sé reconocer mis errores y es grato pedir disculpas a Independiente del Valle. Deller es mi amigo desde hace 20 años”, manifestó Chango en tono conciliador, dejando claro que sus palabras nacieron del impulso del momento.

Las disculpas fueron públicas

El dirigente aclaró además que no existe rencor ni animadversión: “Dije cosas que no debí decir. Michel es un amigo, y si se sintió ofendido, le pido disculpas sinceras. Independiente es un club ejemplo, digno de imitar”.

Con esa frase, Luis Alfonso Chango dio por cerrado el episodio, destacando la importancia de mantener el respeto entre dirigentes. “Como hombre valiente hay que reconocer los errores. A Michel y a Independiente, mil disculpas por los términos empleados”, añadió.

Desde el otro lado, Michel Deller respondió con la misma altura: “En nombre de todo Independiente agradecemos la caballerosidad de Luis Alfonso Chango. Aceptamos su disculpa y damos vuelta la página. Ojalá pronto podamos compartir un café por el bien del fútbol ecuatoriano”.

El gesto de ambos dirigentes fue bien recibido en el ambiente deportivo, como muestra de madurez y respeto. En tiempos donde la polémica suele ganar titulares, esta vez el ejemplo lo dieron dos hombres que entendieron que el fútbol también se juega con nobleza fuera de la cancha. Y ahora esperar que venga ese café entre los directivos.

