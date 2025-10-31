Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Agenda deportiva DirecTV

football-on-green-grass-2024-10-17-01-18-58-utc (1)
Este miércoles podrás ver en Directv, una variedad de deportes.CANVA

Directv: Agenda deportiva para el viernes 31 de octubre

Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este viernes 31 de octubre

Para este viernes 31 de octubre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.

Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:

DIA DGO HORARIO TIPO TORNEO LOCAL/ PROGRAMA vs VISITANTE CANAL SD HD
viernes 31 15:00 hs. FÚTBOL LaLiga EA Sports -   Fecha 11 Getafe vs. Girona ESPN 4 NO 1624
viernes 31 14:30 hs. FÚTBOL Bundesliga - Fecha 9 Augsburg vs. Borussia Dortmund ESPN 2 622 1622
viernes 31 19:00 hs. FÚTBOL Torneo Federal A -   Ronda 3 - Vuelta Soprtivo Belgrano vs. Guillermo Brown DSPORTS + 613 1613
viernes 31 14:30 hs. BÁSQUET Euroliga - Temporada   Regular Partizan vs. Barcelona DSPORTS 2 612 1612
viernes 31 08:00 hs. TENIS Masters 1000 -   Masters de París Cuartos de Final ESPN 2 622 1622
viernes 31 13:00 hs. TENIS Masters 1000 -   Masters de París Cuartos de Final ESPN 3 623 1623
viernes 31 19:00 hs. BÉISBOL MLB - Serie Mundial -   Juego 6 Los Angeles Dodgers vs. Toronto Blue Jays ESPN 2 622 1622
viernes 31 19:00 hs. BOXEO Boxeo Ivan Actis vs. Ariel Lopez ESPN 3 623 1623
viernes 31 07:30 hs. MMA ONE Championship ONE Friday Fight 131 DSPORTS FIGHT 615 1615
viernes 31 10:30 hs. SALTOS ECUESTRES Longines Global   Champions Tour - Riyadh CSI 5 DSPORTS 2 612 1612
viernes 31 12:00 hs. LUCHA DE BOFETADAS Power Slap Ryad DSPORTS FIGHT 615 1615
viernes 31 10:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias Lite DSPORTS 610 1610
viernes 31 12:00 hs. PROGRAMAS Puede Pasar DSPORTS 610 1610
viernes 31 13:30 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
viernes 31 15:00 hs. PROGRAMAS De fútbol se habla así DSPORTS 610 1610
viernes 31 16:30 hs. PROGRAMAS Fútbol Total DSPORTS 610 1610
viernes 31 18:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
viernes 31 19:00 hs. PROGRAMAS El Juego DSPORTS 610 1610
viernes 31 20:00 hs. PROGRAMAS De fútbol se habla así - Ecuador DSPORTS 610 1610
viernes 31 20:00 hs. PROGRAMAS De ciclismo se habla así DSPORTS 2 612 1612
viernes 31 22:00 hs. PROGRAMAS Magazien Sudamericana DSPORTS 610 1610
TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Trump desata las tensiones mundiales tras ordenar la reanudación de pruebas nucleares

  2. "No es concurso de belleza": Noboa sobre su imagen tras el paro nacional

  3. La nueva Magis TV: el streaming que se renueva con películas y fútbol legal

  4. Kylian Mbappé, ganador de la Bota de Oro: Así reaccionó el goleador de Real Madrid

  5. Noboa sobre viaje de Petro a Manta: "Me parece extraño y está en investigación"

LO MÁS VISTO

  1. Gasolina Extra y Ecopaís: Precio exacto del galón en Ecuador (noviembre de 2025)

  2. José Guevara: “Edgar Lama no me paga para hacerme quebrar”

  3. Ministerio de Trabajo: el salario para 2026 subirá por decisión técnica, no política

  4. Salario básico en Ecuador: ¿Cuándo se define el aumento para el 2026?

  5. 'Jóvenes al volante': el programa de Noboa para apoyar a deportistas en plena campaña

Te recomendamos