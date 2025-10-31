Directv: Agenda deportiva para el viernes 31 de octubre
Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este viernes 31 de octubre
Para este viernes 31 de octubre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.
Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:
|DIA
|DGO
|HORARIO
|TIPO
|TORNEO
|LOCAL/ PROGRAMA
|vs
|VISITANTE
|CANAL
|SD
|HD
|viernes 31
|✓
|15:00 hs.
|FÚTBOL
|LaLiga EA Sports - Fecha 11
|Getafe
|vs.
|Girona
|ESPN 4
|NO
|1624
|viernes 31
|✓
|14:30 hs.
|FÚTBOL
|Bundesliga - Fecha 9
|Augsburg
|vs.
|Borussia Dortmund
|ESPN 2
|622
|1622
|viernes 31
|✓
|19:00 hs.
|FÚTBOL
|Torneo Federal A - Ronda 3 - Vuelta
|Soprtivo Belgrano
|vs.
|Guillermo Brown
|DSPORTS +
|613
|1613
|viernes 31
|✓
|14:30 hs.
|BÁSQUET
|Euroliga - Temporada Regular
|Partizan
|vs.
|Barcelona
|DSPORTS 2
|612
|1612
|viernes 31
|✓
|08:00 hs.
|TENIS
|Masters 1000 - Masters de París
|Cuartos de Final
|ESPN 2
|622
|1622
|viernes 31
|✓
|13:00 hs.
|TENIS
|Masters 1000 - Masters de París
|Cuartos de Final
|ESPN 3
|623
|1623
|viernes 31
|✓
|19:00 hs.
|BÉISBOL
|MLB - Serie Mundial - Juego 6
|Los Angeles Dodgers
|vs.
|Toronto Blue Jays
|ESPN 2
|622
|1622
|viernes 31
|✓
|19:00 hs.
|BOXEO
|Boxeo
|Ivan Actis
|vs.
|Ariel Lopez
|ESPN 3
|623
|1623
|viernes 31
|✓
|07:30 hs.
|MMA
|ONE Championship
|ONE Friday Fight 131
|DSPORTS FIGHT
|615
|1615
|viernes 31
|✓
|10:30 hs.
|SALTOS ECUESTRES
|Longines Global Champions Tour - Riyadh
|CSI 5
|DSPORTS 2
|612
|1612
|viernes 31
|✓
|12:00 hs.
|LUCHA DE BOFETADAS
|Power Slap
|Ryad
|DSPORTS FIGHT
|615
|1615
|viernes 31
|✓
|10:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias Lite
|DSPORTS
|610
|1610
|viernes 31
|✓
|12:00 hs.
|PROGRAMAS
|Puede Pasar
|DSPORTS
|610
|1610
|viernes 31
|✓
|13:30 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610
|viernes 31
|✓
|15:00 hs.
|PROGRAMAS
|De fútbol se habla así
|DSPORTS
|610
|1610
|viernes 31
|✓
|16:30 hs.
|PROGRAMAS
|Fútbol Total
|DSPORTS
|610
|1610
|viernes 31
|✓
|18:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610
|viernes 31
|✓
|19:00 hs.
|PROGRAMAS
|El Juego
|DSPORTS
|610
|1610
|viernes 31
|✓
|20:00 hs.
|PROGRAMAS
|De fútbol se habla así - Ecuador
|DSPORTS
|610
|1610
|viernes 31
|✓
|20:00 hs.
|PROGRAMAS
|De ciclismo se habla así
|DSPORTS 2
|612
|1612
|viernes 31
|✓
|22:00 hs.
|PROGRAMAS
|Magazien Sudamericana
|DSPORTS
|610
|1610