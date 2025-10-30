Szczesny revela cómo detuvo el penal de Mbappé en el Clásico contra Real Madrid

El portero del FC Barcelona, Wojciech Szczesny, ha revelado uno de los secretos detrás de su reciente hazaña en el Clásico frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. El guardameta polaco detuvo un penalti a Kylian Mbappé, una acción que fue determinante para sostener el empate y que, según confesó, se basó en una mezcla de estudio, intuición y serenidad.

Kylian Mbappé es el goleador del Real Madrid. Piotr Nowak / EFE

La confesión después del Clásico de España

“Me lancé al mismo lado que Mbappé tiró el último. Estudio mucho a los rivales, suelo mirar los últimos veinte penaltis que ejecutan. Observo cómo llegan al balón, su confianza, el contexto del partido, si van ganando o si están presionados”, explicó Szczesny durante un directo con aficionados en el canal de YouTube del Barcelona.

No es la primera vez que el portero detiene un disparo a una estrella mundial. En su lista figuran nombres como Messi, Neymar y ahora Mbappé, un trío que resume la élite del fútbol contemporáneo. “La lista realmente es muy buena, pero no pienso mucho en eso. Quizá cuando sea mayor lo valore más. Ahora solo quiero seguir mejorando”, comentó con humildad.

Esta adaptado al ambiente del Barcelona

Szczesny también habló de su proceso de adaptación al club azulgrana, revelando que está aprendiendo catalán y que incluso se atreve con la música. “No canto nada mal”, bromeó entre risas. En cuanto a su personalidad, se definió como un futbolista calmado y consciente: “Las emociones no me ayudan. Intento desconectarme y concentrarme en el partido. La meditación me ayuda a estar presente en el momento y mantener la mente despejada”.

Los porteros del FC Barcelona, el alemán Marc-André Ter Steigen (i) y el polaco Wojciech Szczesny (d). efe

El guardameta aprovechó para elogiar el trabajo formativo del Barcelona. “Todos los jugadores que salen de La Masia son increíblemente técnicos. No todos tienen el nivel de Lamine Yamal a los 16 años, pero el talento y la comprensión del juego que desarrollan es impresionante”, señaló.

Entre serenidad, estudio y disciplina, Szczesny se ha convertido en un símbolo de fiabilidad en el arco azulgrana, una figura que combina análisis y calma en un equipo acostumbrado a la exigencia de los grandes escenarios.

