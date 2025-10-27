BMX: Ecuatorianos regresan con oro y plata del Iberoamericano

La delegación ecuatoriana de ciclismo BMX cerró una participación exitosa en el Campeonato Iberoamericano de la modalidad, disputado en Brasil y que dejó tres podios importantes.

Doménica Mora en la categoría Sub-23 femenina se convirtió en la representante más destacada de la cita internacional al colgarse la medalla de oro, mientras que en la misma categoría, pero en varones, fue Juan David Espinoza uno de los protagonistas al subirse al podio en segundo lugar.

Ya en la categoría Absoluta, la experimentada bicicrosista cuencana Doménica Azuero hizo hondear la bandera durante la premiación al terminar vicecampeona.

“Es un logro importante para mantener vigente el nombre del país en eventos de esta importancia. Hay una buena camada de bicicrosista y eso es importante”, precisó Azuero, quien incluso tiene participaciones en Juegos Olímpicos y este año viene de superar un tumor benigno del que se recuperó con éxito.

Campeona mundial junior, latinoamericana y medallista europea, entre otros tantos logros más, Dome en mayo ya dio muestras de franca recuperación al obtener el vicecampeonato panamericano.

"Todo se ha dado con bien y esperamos seguir así", precisó la deportista que se apresta a vivir el inicio de un nuevo ciclo olímpico con los Juegos Bolivarianos, previstos a disputarse del 22 de noviembre al 7 de diciembre en las ciudades de Ayacucho y Lima, en Perú.

