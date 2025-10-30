¿Qué partidos de la LigaPro se disputarán en el feriado del Día de Difuntos?

El feriado de noviembre tendrá fútbol en todo el país, pero sin partidos en Guayaquil

Durante el feriado de noviembre por el Día de Difuntos y fiestas de Cuenca, la LigaPro disputará la cuarta fecha de los hexagonales entre el 31 de octubre y el 4 de noviembre, con encuentros en distintas ciudades del país. Aunque habrá fútbol todo el fin de semana, Guayaquil se quedará sin partidos, ya que los clubes locales jugarán como visitantes. Los hinchas podrán seguir los duelos por televisión abierta y plataformas digitales.

La acción comienza el viernes 31 en Manta, con el duelo entre Delfín y Deportivo Cuenca, y se cierra el martes 4 de noviembre con el esperado enfrentamiento de Liga de Quito ante Orense, tras su participación en la Copa Libertadores.

Emelec se mantiene en la disputa por un cupo a Copa Sudamericana 2026. FREDDY RODRÍGUEZ

Los del Astillero no juegan en Guayaquil

No habrá fútbol en Guayaquil, ya que Barcelona y Emelec jugarán como visitantes. Los aficionados tendrán la oportunidad de disfrutar de cinco días de fútbol que prometen goles, emoción y una lucha intensa por los primeros lugares de la LigaPro.

RELACIONADAS Gonzalo Plata aclara su presencia en discoteca antes del partido ante Racing

Toda la programación: Fecha 4 del hexagonal por el título

Universidad Católica vs. Barcelona SC. Domingo 2 de noviembre, 18:00. Estadio Banco Guayaquil. TV: Teleamazonas, El Canal del Fútbol y Zapping.

Libertad vs. Independiente del Valle. Lunes 3 de noviembre, 19:00. Estadio Reina del Cisne. TV: Ecuavisa, Zapping y El Canal del Fútbol.

Liga de Quito vs. Orense. Martes 4 de noviembre, 19:00. Estadio Rodrigo Paz Delgado. TV: Zapping y El Canal del Fútbol.

Los números de LigaPro 2025

Hexagonal por el cupo a la Copa Sudamericana

Delfín vs. Deportivo Cuenca. Viernes 31 de octubre, 19:00. Estadio Jocay. TV: Zapping y El Canal del Fútbol.

Aucas vs. El Nacional. Sábado 1 de noviembre, 16:30. Estadio Gonzalo Pozo Ripalda. TV: Ecuavisa, Zapping y El Canal del Fútbol.

Macará vs. Emelec. Domingo 2 de noviembre, 15:30. Estadio Bellavista. TV: Teleamazonas, Zapping y El Canal del Fútbol.

Cuadrangular del descenso

Técnico Universitario vs. Mushuc Runa, Sábado 1 de noviembre, 14:00. Estadio Bellavista. TV: Zapping y El Canal del Fútbol.

Vinotinto vs. Manta, domingo 2 de noviembre, 13:00. Estadio Olímpico Atahualpa. TV: Zapping y El Canal del Fútbol.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!