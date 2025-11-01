Tottenham vs Chelsea EN VIVO: Minuto a minuto y canales para ver la Premier League

El volante ecuatoriano Moisés Caicedo vuelve a la acción hoy en la visita a los Spurs. Sigue cada detalle de este encuentro

Moisés Caicedo (i) es una de las figuras de Chelsea y jugará ante Tottenham.

Un nuevo y apasionante derbi de Londres se jugará la tarde de este sábado 1 de noviembre (12:30 de Ecuador) por la fecha 10 de la Premier League, con Tottenham (3.º con 17 puntos) buscando el segundo puesto que ostenta el Bournemouth, y Chelsea (9.º con 14 puntos) urgido de sumar para meterse en zona de Champions League.

El historial reciente favorece al equipo en que juega el ecuatoriano Moisés Caicedo. Los blues ganaron cuatro de sus últimas cinco visitas al Tottenham incluyendo el emocionante 3-4 de la temporada 24/25. En aquel partido, el volante tricolor fue clave, provocando un penal que Cole Palmer convirtió y concretar el empate.

El conjunto dirigido por Enzo Maresca sufrirá la ausencia justamente a Palmer para el duelo de esta tarde. El inglés se recupera de una lesión en la ingle sufrida el 20 de septiembre y no se espera su regreso hasta finales de noviembre o inicios de diciembre.

Moises Caicedo vuelve a la Premier League, tras una buena actuación en la Champions League. TOLGA AKMEN

Por su parte, el contrincante de turno, ya contará con el central argentino Cristian ‘Cuti’ Romero. El pilar defensivo de los Spurs vuelve tras superar una lesión en el calentamiento que lo marginó de los últimos tres encuentros.

El clásico se presenta como un duelo directo por la parte alta de la tabla, marcado por la necesidad de los blues y la vuelta de un líder en la zaga de los Spurs. Para esto, el liderazgo de Niño Moi vuelve hoy en una nueva fecha de la Premier League.

¿Por dónde ver EN VIVO el partido de Chelsea con Moisés Caicedo?

Este partido entre Tottenham y el Chelsea de Caicedo podrá disfrutarse por las señales de ESPN y en las plataformas digitales de Disney + en todo el territorio sudamericano. Este compromiso continuará la décima jornada de la liga inglesa y dejará movimientos en la clasificatoria, según el resultado.

EN VIVO | Minuto a minuto de Chelsea vs Tottenham

