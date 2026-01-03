Expreso
  Quito

controles de la AMT
Agentes de la AMT realizan controles de velocidad y estado etílico en la Ruta Viva, como parte de los operativos viales ejecutados este 3 de diciembre en Quito.Cortesía

Quito: estos son los operativos de tránsito activos este 3 de diciembre

La AMT ejecuta controles de velocidad, alcohol y placas en Quito, este sábado 3 de diciembre 

En el tercer día de 2026, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) intensifica los operativos de control vial en ejes estratégicos del Distrito Metropolitano de Quito, con el objetivo de prevenir siniestros de tránsito, fortalecer la seguridad vial y garantizar una movilidad responsable durante los días de feriado.

Las acciones se concentran principalmente en la avenida Simón Bolívar y la Ruta Viva, dos de las vías con mayor flujo vehicular en la capital. 

En estos puntos, los agentes ejecutan controles preventivos de velocidad, pruebas de estado etílico, verificación de placas y revisión de documentos a vehículos de transporte pesado, incluyendo guías de remisión.

Operativos programados por la AMT en Quito

  • Control preventivo de velocidad

Ruta Viva, kilómetro 8: de 11:00 a 12:00

Av. Simón Bolívar y calle Sarahurco, sector Más Gas: de 13h00 a 14h00

  • Control de estado etílico

Ruta Viva, kilómetro 8: de 13:00 a 18:00

Av. Simón Bolívar y calle Sarahurco, sector Más Gas: de 15:00 a 18:00

Control a transporte pesado y guías de remisión

Av. Simón Bolívar, sector El Troje: de 09:00 a 11:00

  • Control de placas

Av. Padre Luis Vaccari y río Amazonas: de 15:00 a 17:00

Desde la AMT se reiteró que estos operativos tienen un enfoque preventivo y de control, orientado a reducir riesgos en la vía pública, especialmente en jornadas de alta movilidad por feriado.

La institución hizo un llamado a la ciudadanía a respetar los límites de velocidad, cumplir la normativa de tránsito y evitar conducir bajo los efectos del alcohol, acciones clave para proteger la vida de conductores, pasajeros y peatones.

