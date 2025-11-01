Expreso
Deportivo Quito vs. Mineros, ascenso nacional Ecuador
Deportivo Quito y Mineros igualaron a un gol en el estadio Gonzalo Pozo.CORTESÍA

Deportivo Quito y un triste final al sueño del ascenso a la primera categoría

Deportivo Quito quedó eliminado en casa por Mineros, lo que desató la furia de sus hinchas en la Caldera del Sur

El sueño del regreso a la primera categoría se convirtió en pesadilla para Deportivo Quito y sus hinchas. Los chullas quedaron eliminados en los octavos de final del ascenso nacional al empatar, la noche del viernes 31 de octubre, en el estadio Gonzalo Pozo ante Mineros, que en el juego de ida se impuso 1-0.

Un gol de media cancha del delantero visitante John Angulo (83’), cuando los azulgranas ya habían logrado empatar la serie por intermedio de Piero Guzmán (60’), fue un golpe del que no pudieron reaccionar.

Los esfuerzos de la AKD por marcar un tanto más que los lleve a la definición por penales fueron en vano, y esta desesperación hizo que los visitantes tengan claras ocasiones de anotar, pero les faltó puntería en el remate final.

Al ver que por décimo año no se pudo concretar el anhelado ascenso causó frustración en los jugadores chullas y desató la furia de varios hinchas que, tras romper las puertas de acceso de la preferencia a la cancha, trataron de agredir a los futbolistas de Mineros, y se enfrentaron a golpes con los encargados de la seguridad privada y con los pocos policías presentes en el estadio. Además, estos aficionados destruyeron las pantallas de publicidad led de la Caldera del Sur.

Las reacciones de los equipos

Deportivo Quito señaló en un comunicado que repudiaba los hechos de violencia y que “presentaremos la denuncia penal necesaria” y prohibirán de por vida “el ingreso a cualquier actividad pertinente a la institución”.

Por su parte, Mineros también se pronunció rechazando las "agresiones físicas y verbales que recibieron jugadores, cuerpo técnico y miembros de la dirigencia”.

