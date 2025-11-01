Partido entre Barcelona SC y Universidad Católica será por señal abierta: ¿Qué canal?

El Ídolo visita a la Chatoleí con la obligación de la victoria o se le escapará el objetivo de llegar a la Copa Libertadores

Barcelona no le ha podido ganar a Universidad Católica en la temporada 2025.

Luego de una semana inestable, marcada por la ausencia de un día de entrenamiento como protesta por dos meses de salarios impagos, Barcelona enfrentará este domingo 2 de noviembre a Universidad Católica (18:00 de Ecuador) en una situación cuesta arriba y con la obligación de mantener el segundo puesto del primer hexagonal de LigaPro. Liga de Quito le pisa los ‘talones’, a solo dos puntos de distancia.

El equipo dirigido por Ismael Rescalvo, pese al impulso de la victoria (1-0) ante Libertad en el Monumental, se enfrentará a un Trencito al que no ha podido vencer este año. En las dos ocasiones anteriores, se registraron un empate (2-2) y un triunfo de la Chatoleí (3-2).

El antecedente en este escenario deportivo también juega en contra del Ídolo: nunca ha ganado en el Chillo Jijón, elegido por el local debido a un concierto próximo en el Olímpico Atahualpa.

Los Toreros, con 57 unidades, siguen lejos del líder Independiente del Valle (70), pero tienen a Liga (55) cerca, a falta de un partido ante los rayados. Si pierde, Católica sumará 54 puntos y se meterá en la pelea por el segundo lugar, que otorga pase directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

La tarea pendiente para Rescalvo está en la defensa y la baja capacidad ofensiva: en tres cotejos de la fase final, su equipo recibió seis tantos y solo anotó una vez.

Lo positivo para el Ídolo es el regreso del goleador uruguayo Octavio Rivero, tras cumplir su suspensión por expulsión, y la disponibilidad de Aníbal Chalá como lateral izquierdo.

Por su parte, el Trencito Azul tampoco atraviesa su mejor momento. No gana desde la última jornada de la fase inicial, cuando superó 2-1 a Deportivo Cuenca. Actualmente suma dos empates y una derrota, la reciente frente a Orense (2-1).

Con este panorama, Barcelona deberá adueñarse de la victoria. El boleto a la competición internacional de la próxima temporada sigue en riesgo, y salvar el año del centenario dependerá de asegurar, al menos, la presencia económica en la Copa como ‘premio consuelo’.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Barcelona SC y Universidad Católica?

Este compromiso entre camaratas y canarios podrá ser disfrutado por todos sus hinchas en las señales de Zapping Sports y El Canal del Fútbol, en sus respectivas plataformas. En esta ocasión sí será emitido por la señal de televisión abierta de Teleamazonas.

