Partido entre Barcelona SC y Universidad Católica será por señal abierta: ¿Qué canal?
El Ídolo visita a la Chatoleí con la obligación de la victoria o se le escapará el objetivo de llegar a la Copa Libertadores
Luego de una semana inestable, marcada por la ausencia de un día de entrenamiento como protesta por dos meses de salarios impagos, Barcelona enfrentará este domingo 2 de noviembre a Universidad Católica (18:00 de Ecuador) en una situación cuesta arriba y con la obligación de mantener el segundo puesto del primer hexagonal de LigaPro. Liga de Quito le pisa los ‘talones’, a solo dos puntos de distancia.
Lea también: Guschmer: "Aquiles Álvarez es el verdadero presidente de Barcelona. Lo tiene fregado"
El equipo dirigido por Ismael Rescalvo, pese al impulso de la victoria (1-0) ante Libertad en el Monumental, se enfrentará a un Trencito al que no ha podido vencer este año. En las dos ocasiones anteriores, se registraron un empate (2-2) y un triunfo de la Chatoleí (3-2).
El antecedente en este escenario deportivo también juega en contra del Ídolo: nunca ha ganado en el Chillo Jijón, elegido por el local debido a un concierto próximo en el Olímpico Atahualpa.
Los Toreros, con 57 unidades, siguen lejos del líder Independiente del Valle (70), pero tienen a Liga (55) cerca, a falta de un partido ante los rayados. Si pierde, Católica sumará 54 puntos y se meterá en la pelea por el segundo lugar, que otorga pase directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.
La tarea pendiente para Rescalvo está en la defensa y la baja capacidad ofensiva: en tres cotejos de la fase final, su equipo recibió seis tantos y solo anotó una vez.
Liga de Quito: Estos millones ganó a pesar de ser eliminado de Copa Libertadores 2025Leer más
Lo positivo para el Ídolo es el regreso del goleador uruguayo Octavio Rivero, tras cumplir su suspensión por expulsión, y la disponibilidad de Aníbal Chalá como lateral izquierdo.
Por su parte, el Trencito Azul tampoco atraviesa su mejor momento. No gana desde la última jornada de la fase inicial, cuando superó 2-1 a Deportivo Cuenca. Actualmente suma dos empates y una derrota, la reciente frente a Orense (2-1).
Con este panorama, Barcelona deberá adueñarse de la victoria. El boleto a la competición internacional de la próxima temporada sigue en riesgo, y salvar el año del centenario dependerá de asegurar, al menos, la presencia económica en la Copa como ‘premio consuelo’.
¿Dónde ver EN VIVO el partido de Barcelona SC y Universidad Católica?
Este compromiso entre camaratas y canarios podrá ser disfrutado por todos sus hinchas en las señales de Zapping Sports y El Canal del Fútbol, en sus respectivas plataformas. En esta ocasión sí será emitido por la señal de televisión abierta de Teleamazonas.
Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!