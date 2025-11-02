Así fue la íntima celebración de Moisés Caicedo junto a su pareja en Londres

Niño Moi celebró sus 24 ‘vueltas’ junto a su pareja Paola Salazar. La cena sorpresa llegó tras ser el MVP ante Tottenham

Moisés Caicedo junto a su novia, Paola Salazar, en uno de sus últimos festejos en Inglaterra.

El referente de la selección ecuatoriana y uno de los mejores volantes del mundo, Moisés Caicedo, cumplió 24 años y los celebró rodeado de cariño. El futbolista del Chelsea vivió una jornada especial junto a su pareja Paola Salazar, madre de su hija Zoé, quien fue la primera en festejarlo.

Horas después de imponerse 1-0 ante Tottenham, partido en el que Niño Moi dio la asistencia y fue elegido el MVP el sábado, Salazar lo sorprendió con una cena íntima a la medianoche en un exclusivo restaurante de Londres.

“Una gran victoria, una cena, una sorpresa feliz... feliz cumpleaños mi amor, te amo”, escribió Salazar en su cuenta de Instagram (@paolit_salazar18).

Un festejo íntimo y lleno de amor

La pareja de Moisés Caicedo presumió al cumpleañero en su cuenta de Instagram @paolita_salazar18. cortesía

En el carrusel de seis fotos publicado en redes, se la observa mostrando el premio al MVP y presumiendo al cumpleañero, quien después sopló las velas frente a una decoración con globos plateados y azules, y una torta de chocolate con el número 24.

Al homenaje de su pareja se sumaron los saludos de familiares, amigos e instituciones deportivas que destacaron el ascendente camino del santodomingueño.

Chelsea, Conmebol y la selección de Ecuador le dedicaron publicaciones en redes sociales, esta última con un reel de 36 segundos que recopila sus mejores jugadas, goles y títulos con los ‘Blues’.

Excompañeros como el senegalés Nicolás Jackson y el brasileño Thiago Silva, además de sus colegas tricolores Enner Valencia, Willian Pacho, Kendry Páez y Pervis Estupiñán, también se unieron a las felicitaciones virtuales.

Caicedo apunta a brillar en la Champions League

Tras su festejo, Caicedo volverá a la acción en la Champions League, cuando el Chelsea visite al Qarabag de Azerbaiyán. El encuentro se disputará el miércoles 5 de noviembre a las 12:45 (hora de Ecuador) y podrá verse en vivo por ESPN y Disney Plus.

El tricolor buscará su primer gol oficial en la máxima competición de clubes de Europa, luego de que su tanto ante el Ajax, en la fecha 3, no fuera validado por la UEFA. Con sed de revancha y un gran momento personal, el ecuatoriano apunta a seguir brillando en el torneo continental.

