De ilusión a pesadilla: Emelec cae ante Macará y desaprovecha ser líder del hexagonal

El Bombillo cayó frente a Macará por 3-0. La crisis institucional golpea su lucha por la Copa Sudamericana 2026

Emelec cayó goleado 3-0 en si visita al Macará el 2 de noviembre de 2025.

Lo que debía ser la confirmación de una resurrección, la toma del liderato en el hexagonal clasificatorio a la Copa Sudamericana 2026, se transformó en un duro y amargo revés para Emelec.

En una humillante tarde en Ambato, el Bombillo cayó 3-0 ante Macará. Fue una derrota dolorosa, no solo por el marcador, sino por el contexto de llegar con una semana marcada por el caos institucional, los sueldos impagos a jugadores y la incertidumbre deportiva.

Aun así, el equipo que dirige Guillermo Duró tenía la chance de colocarse como nuevo líder, tras la caída de Deportivo Cuenca ante Delfín. Pero, como si el infortunio lo persiguiera, la expulsión de Diogo Bagüí, al minuto 37, cambió todo el guion.

Juan Pablo Ruiz (centro) es arrinconado por la férrea marca de Mateo Viera (izq.) y Nahuel Arena. Jorge Perez

Hasta entonces, el duelo había sido parejo con una presión alta, transiciones rápidas y un Emelec que, pese a la tensión interna, mostraba orden. Sin embargo, el VAR revisó una acción polémica y el árbitro sancionó penalti. Ángel Ledesma no perdonó y convirtió el 1-0.

Crisis, frustración y un golpe al orgullo azul

Ni el ‘santo’ de Pedro Ortiz, figura habitual en el arco azul, pudo salvar esta vez a un equipo que mostró esfuerzo, pero careció de claridad. Esto se reflejó en los penaltis en la segunda parte por Luis Castillo y el propio Ortiz, que desencadenaron los dos tantos restantes.

El pitazo final mezcló la frustración y resignación. Los jugadores bajaron la cabeza, conscientes de que dejaron escapar una ocasión crucial.

Tabla de posiciones LigaPro 2025

Emelec terminó la jornada segundo, con 49 puntos, los mismos que el líder Deportivo Cuenca, pero con menor gol diferencia. Macará, con 47 unidades, se metió de lleno en la pelea por el cupo internacional.

