Pelé y Maradona, homenajeados en un altar de muertos mundialista en México

El altar de muertos de Tlaquepaque rinde tributo a Pelé, Maradona y otros íconos del fútbol, con motivo del Mundial 2026

El altar de día de muertos dedicado a los exfutbolistas Diego Armando Maradona, Pelé y Antonio ‘Tota’ Carbajal.

El astro brasileño del fútbol Edson Arantes do Nascimento ‘Pelé’ (1940-2022) es la figura central de un altar de muertos en el municipio de Tlaquepaque (oeste de México) en el que también rinde homenaje al argentino Diego Maradona (1960-2020).

Te invitamos a leer: Sunderland, un milagro de $230 millones en la Premier League

El altar es parte de las actividades por la festividad de Día de Muertos que se celebra en México desde finales de octubre y que tiene su punto culminante este domingo 2 de noviembre.

El rey Pelé, quien disputó en Guadalajara la Copa del Mundo de 1970, encabeza la ofrenda en la que no podían faltar las velas, la comida típica, el papel picado y la flor de cempasúchil.

Moisés Caicedo brilla en victoria del Chelsea ante Tottenham en el derbi de Londres Leer más

A su lado, Diego Maradona, campeón en la Copa del Mundo de 1986, en México y Antonio ‘La Tota’ Carbajal (1929-2023), primer futbolista en jugar cinco Copas del Mundo complementan el altar, pensado a propósito de la justa mundialista que organizarán México, Estados Unidos y Canadá en 2026.

Vive el Día de Muertos con todo el espíritu mundialista! ⚽💀



Ven al Palacio Municipal, disfruta nuestro altar y tómate la foto en este espacio hecho para compartir esta tradición viva.#TlaquepaqueEsMundial#LaCiudadDeLaEsperanza pic.twitter.com/VBVZfUTKbI — Laura Imelda Pérez Segura (@LauraImelPerezS) October 31, 2025

El tradicional altar de muertos este 2025 “se viste de mundial” para rendir tributo al Rey Pelé y honrar la memoria de grandes jugadores y avivar el espíritu deportivo, dijo la alcaldesa de Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez.

Un partido desde el más allá

Esqueletos que representaban a estrellas del fútbol mundial disputaron un 'partido'. Francisco Guasco / EFE

Las calaveras de futbolistas legendarios como los mexicanos Salvador ‘Chava’ Reyes (1936-2012) y ‘La Tota’ Carbajal; el alemán Franz Beckenbauer (1945-2024); el holandés Johan Cruyff (1947-2016); el portugués Eusebio (1942-2014) y el italiano Paolo Rossi (1956-2020) “jugaron” un partido desde el más allá en la cancha que sirvió de base para el altar.

Junto a las tradicionales ‘Catrinas’, los jugadores hicieron algunos dribles para anotar goles en las pequeñas porterías custodiadas por jaguares y alebrijes, y llevarse la Copa que coronaba la fuente principal del lugar.

Guadalajara es una de las 16 ciudades de México, Estados Unidos y Canadá que albergarán los 140 partidos del Mundial 2026 que dará inicio el 11 de junio en el estadio Azteca, ubicado en Ciudad de México.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!