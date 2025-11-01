Video: Moisés Caicedo dio asistencia para triunfo del Chelsea en el clásico

El ecuatoriano robó el balón en ataque e hizo toda la jugada para el tanto de Joao Pedro contra el Tottenham

Moisés Caicedo no deja de lucir semana a semana en el Chelsea. Este sábado 1 de noviembre fue quien dio la asistencia para que Joao Pedro convierta el tanto del triunfo contra el Tottenham en el clásico londinense. Gracias a eso los Blues ganaron 1-0 y volvieron a meterse entre los primeros de la Premier League.

Caicedo volvió a ser titular y una vez más demostró su despliegue físico en todo el mediocampo. Tanto en la parte defensiva como en la ofensiva y así es que llegó el tanto. Niño Moi presionó alto, robó el balón y se lo dio a Pedro Neto, quien lo perdió rápidamente. Pero el ecuatoriano insistió y volvió a robarlo a su rival.

Pero esta vez se aseguró que el esférico llegue a buen puerto. Se metió al área rival y cayéndose cedió el balón para Joao Pedro, quien solo ante el portero remató y convirtió. La jugada fue tan buena que algunos de sus compañeros se acercaron a felicitar a Caicedo en lugar de al goleador. El tanto fue a los 34 minutos del compromiso.

Esta victoria pone al Chelsea en el cuarto lugar con 17 puntos (+7 de gol diferencia) aunque todavía quedan partidos por jugarse. Por lo que el equipo del volante nacional podría perder puestos, pero se mantendrá cerca de la parte alta de la tabla.

Así fue la asistencia de Moisés Caicedo

¡¡AHORA SÍ!! Tras una gran recuperación, Moi Caicedo dejó SOLO a Joao Pedro para el 1-0 de Chelsea sobre Tottenham en la #PREMIERxESPN.



📺 Mirá la Premier League por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/HIuLVUKzM9 — SportsCenter (@SC_ESPN) November 1, 2025

Números de Moisés Caicedo en el Chelsea

La asistencia de este sábado 1 de noviembre es la primera de Moisés Caicedo en la actual Premier League. También tiene tres goles en el torneo inglés y otro tanto en Champions League, aunque la UEFA se lo terminó quitando.

Para leer contenido de calidad sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ