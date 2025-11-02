El Nacional sufre por crisis económica y acecho del descenso

Djorkaeff Reasco (c) se convirtió en figura de El Nacional, el viernes pasado, tras anotar un hat trick que poco sirvió al equipo, pues empató 3-3 con Aucas.

Un nuevo capítulo en la tormentosa temporada de El Nacional se escribió en estos días, cuando la institución fue acechada por la posibilidad de perder la categoría, debido al incumplimiento de pagos con exjugadores de la institución.

Y es que a la sanción recibida por la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) de restarles tres puntos por no cancelar haberes pendientes a ocho exfutbolistas, estuvo a punto de sumársele un nuevo incumplimiento que salvaron justo antes del plazo: las 18:00 del pasado viernes 31 de octubre. Así lo confirmó el presidente del cuadro rojo, Marco Pazos, ante la consulta de diario EXPRESO.

“No hubo una nueva rebaja de puntos para El Nacional, se salvó sobre la hora”, precisó el titular criollo, quien cumple el primero de los cuatro años que le restan.

Christian Morales, quien maneja las ocho demandas en cuestión, confirmó lo dicho: “Sí, (el viernes) les pagaron a mis representados, así que, si es por ellos, esta vez El Nacional no pierde tres puntos”, añadió.

Más allá de haber cumplido con las justas, lo preocupante de la situación para un equipo histórico como El Nacional es que se mantenga latente el descenso. “Para que pierda la categoría el equipo debe incumplir tres veces seguidas. Esta vez solo fue una, porque el siguiente, que fue el del viernes, ya no se dio”, acotó Morales.

Preocupación y tristeza

Para Fabián Paz y Miño, Carlos Ron y Luis Granda, exglorias del equipo, quienes formaron parte del bitricampeonato logrado en los años 1976, 1977 y 1978 y después en 1982, 1983 y 1984, el tema es “preocupante y triste”, dicen tajantes.

“Lamentablemente estamos pasando por una situación compleja; creo que a los dirigentes les quedó grande el puesto. Es preocupante lo que está pasando y encima está lo del posible descenso; El Nacional no merece pasar por eso”, mencionó Paz y Miño a EXPRESO.

Ron considera que la crisis económica por la que atraviesa el club se ve reflejada en el rendimiento de los jugadores. “Ellos tienen familias que mantener y la falta de recursos los tiene sin concentración e incluso no entrenan como se debe”, recalca.

Mientras que para Granda existe una sola culpable del “viacrucis”, como lo calificó. “La única culpable es la señora (Lucía) Vallecilla; ella despidió de forma intempestiva a varios empleados del club, lo que propició las respectivas demandas, que ascendían a más o menos $2 millones”.

La sanción de -3 puntos dejó a El Nacional en el quinto lugar del Hexagonal 2 de LigaPro, con 39 puntos. Freddy Rodríguez / Expreso

Regreso de FF.AA.

Los tres exjugadores sugirieron que las Fuerzas Armadas (FF.AA.) retomen el control de la institución, para “propiciar que todos quieran jugar en El Nacional como era antes, época en la que todos deseaban estar en el club; ahora son muy pocos”, enfatizó Ron.

Paz y Miño recordó que “la presencia de las FFAA era una garantía para nosotros. En el tiempo que jugaba, incluso nos daban un grado militar como empleado civil; pertenecía a la marina y teníamos dos sueldos, uno como futbolista y otro en la marina”.

Aunque Granda está de acuerdo con que los militares se hagan cargo de la institución, considera que Pazos debe cumplir con su periodo en la presidencia, porque “no hay quién más quiera hacerse cargo”. “Personalmente le dije a Marco que no sea presidente y que deje que la señora Vallecilla se hunda, porque ella fue la que empezó con la debacle del club”, reveló.

El Nacional al momento ocupa la quinta casilla, con 39 puntos, en el Hexagonal 2 LigaPro que entrega un cupo a la Copa Sudamericana y que es liderado por Deportivo Cuenca, con 49 unidades.

