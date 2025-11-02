Vuelta a Guatemala: Equipo ecuatoriano Movistar Best PC vuelve con varios podios

La plantilla telefónica que disputó la Vuelta a Guatemala durante 10 etapas.

Los ciclistas Carlos Gutiérrez y Héctor Álvarez otorgaron dos podios al equipo de Movistar Best PC en la edición 64 de la Vuelta a Guatemala, que finalizó este domingo 2 de noviembre con el desarrollo de la décima y última etapa de competencia.

El colombiano Gutiérrez se proclamó como subcampeón de la ronda centroamericana, que finalmente fue ganada por su compatriota Óscar Garzón (GW Erco Shimano). Eso a pesar de que el ciclista Telefónico se adjudicó la etapa del domingo.

Entretanto, Álvarez fue considerado una de las gratas revelaciones del Movistar Best PC al conquistar el tercer lugar en la categoría sub-23, también ganada por Garzón.

A esos resultados se suma el quinto puesto en la clasificación general, logrado por Bryan Obando, quien además fue el mejor ecuatoriano ubicado en la carrera guatemalteca, que contó con 10 etapas.

En la clasificación general, por detrás de los pedalistas Telefónicos se ubicaron sus compañeros: Santiago Montenegro, en el puesto 22, Álvarez en el 28, Byron Guamá en el 36 y Richard Huera en el 47.

Guamá es uno de los históricos del ciclismo ecuatoriano al haber ganado varias veces la Vuelta al Ecuador y ahora consolidado en el Movistar Best PC. De acuerdo con el cronograma, los ciclistas del equipo continuarán su preparación para los siguientes eventos, como la Vuelta a Costa Rica, que se disputará del 12 al 21 de diciembre de 2025.

