Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux celebran su compromiso
Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux celebran su compromiso.Instagram: @charles_leclerc

Charles Leclerc se compromete con Alexandra Saint Mleux: así ocurrió

Charles Leclerc se compromete con su novia mexicana Alexandra Saint Mleux. Mira la romántica propuesta

El piloto de Fórmula 1 Charles Leclerc sigue brillando dentro y fuera de la pista. Tras su destacado tercer lugar en el Gran Premio de la Ciudad de México, el aclamado corredor de Ferrari dio un gran paso en su vida personal: se comprometió con su novia de origen mexicano, Alexandra Saint Mleux.

Una propuesta romántica de película

La pareja compartió la emocionante noticia a través de Instagram, donde Alexandra mostró orgullosa su anillo de compromiso. Según las imágenes, Leclerc preparó una cena romántica con aperitivos personalizados y un espectacular arreglo de rosas en forma de corazón, dispuesto en el suelo, demostrando su lado más romántico.

Leo, el cómplice más adorable

La propuesta tuvo un toque muy especial: su perrito Leo, quien se ha convertido en toda una estrella en redes sociales, portaba un collar con la inscripción: “Papá quiere casarse contigo”. La originalidad y el detalle convirtieron el momento en algo inolvidable.

Leo, el perrito de Charles Leclerc, fue cómplice de la romántica propuesta
Leo, el perrito de Charles Leclerc, fue cómplice de la romántica propuesta.Instagram: @charles_leclerc

En la publicación, Charles Leclerc acompañó las imágenes con un mensaje lleno de ternura: “Señor y Señora Leclerc”, confirmando así su compromiso y llenando de alegría a sus seguidores que no dudaron en felicitarlos y desearles éxitos en esta nueva etapa.

