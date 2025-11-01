“Es su primer Día de Muertos”: el emotivo trend viral de TikTok que conmueve a todos

La nueva tendencia de TikTok se ha convertido en un “altar digital” donde se recuerda con amor a los seres queridos

El trend “Es su primer Día de Muertos” transforma TikTok en un altar digital lleno de amor y recuerdos.

El Día de Muertos, una de las tradiciones más entrañables de México y Latinoamérica, encontró un nuevo espacio para florecer: TikTok. Con el trend “Es su primer Día de Muertos”, la plataforma se ha llenado de videos conmovedores que buscan rendir homenaje a quienes partieron recientemente.

Los usuarios comparten fotos o clips de sus seres queridos (personas o mascotas) acompañados de la frase “Es su primer Día de Muertos”. En la descripción, cuentan quiénes eran, cómo eran en vida y qué los hacía únicos. Todo al ritmo de la canción 'Latido de mi corazón' de la película 'Coco', el himno moderno de esta festividad que celebra el amor más allá de la muerte.

Un “altar digital” lleno de amor y recuerdos

Siguiendo la esencia del Día de Muertos, cada publicación en TikTok se convierte en una ofrenda virtual. Así como los altares tradicionales se decoran con pétalos de cempasúchil, comida, velas y fotografías, en esta versión digital los recuerdos, los mensajes y los videos cumplen la misma función: mantener viva la memoria de quienes ya no están.

Desde padres, abuelos y amigos hasta perros o gatos, todos tienen un lugar en esta tendencia que une el duelo y la esperanza. En muchos videos, los usuarios incluso piden a los “otros difuntos” que acompañen a sus seres queridos “para que no crucen solos” durante la noche del 1 y 2 de noviembre.

El significado detrás del trend

De acuerdo con la tradición, las almas que fallecieron en el último año cruzan por primera vez el puente de flores de cempasúchil para regresar al mundo de los vivos. Es por eso que muchos esperan hasta el siguiente Día de Muertos para colocar su foto en el altar.

En TikTok, este gesto se traduce en un homenaje lleno de ternura, donde cada publicación es una forma de decir: “Te recordamos y te seguimos amando”.

Más que una moda: una conexión entre generaciones

Lo que comenzó como una simple tendencia se ha convertido en una forma de mantener vivas las costumbres mexicanas y adaptarlas al lenguaje digital. En cada video, entre lágrimas y sonrisas, los usuarios demuestran que la memoria también puede compartirse en redes sociales.

