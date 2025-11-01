'Its Time': Mariah Carey anunció el inicio de la época navideña

La cantante hizo honor a su meme y participó de una campaña para dar inicio a la temporada 'más feliz' del año

Lo que todos esperaban ya se dio este sábado 1 de noviembre. Es que Mariah Carey cumplió con su ya clásico meme de 'Its Time' (Es tiempo en español), frase que dice para dar inicio a la temporada navideña. La famosa cantante hizo de este sencillo gesto una tradición.

Para este 2025, lo realizó siendo parte de la campaña de Sephora, una famosa marca de cosméticos fundada en Francia en 1972. La cantante estadounidense apareció como un ángel diciendo su icónica frase e interactuando con un elfo que se robaba los productos de la marca antes mencionada.

Después de una discusión, Carey convierte al elfo en un muñeco de nieve. El divertido video fue publicado en la cuenta Instagram de la artista y de la empresa. Como parte de la campaña, Carey recomendara sus productos de belleza favoritos para que puedan ser adquiridos.

Tras 13 horas al aire, la publicación tiene más de 2,5 millones de me gusta y casi 38 mil comentarios a nivel mundial. Demostrando la vigencia de esta 'tradición' que se instaló de manera orgánica desde que Carey sacó su famoso tema “All I Want For Christmas Is You” en 1994.

Mariah Carey creó expectativa

Días antes, el 28 de octubre, la cantante ya había publicado en su cuenta de Instagram un video relacionado a este tema. Pero ahí decía que todavía no era el tiempo, ahí se la veía a Carey en distintos escenarios y con distintas vestimentas diciendo: "todavía no". Algo que preparó el terreno para lo que se venía.

