Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Ocio

Mariah Carey
Mariah Carey es famosa por la frase 'Its Time'.@mariahcarey

'Its Time': Mariah Carey anunció el inicio de la época navideña

La cantante hizo honor a su meme y participó de una campaña para dar inicio a la temporada 'más feliz' del año

Lo que todos esperaban ya se dio este sábado 1 de noviembre. Es que Mariah Carey cumplió con su ya clásico meme de 'Its Time' (Es tiempo en español), frase que dice para dar inicio a la temporada navideña. La famosa cantante hizo de este sencillo gesto una tradición. 

RELACIONADAS

Para este 2025, lo realizó siendo parte de la campaña de Sephora, una famosa marca de cosméticos fundada en Francia en 1972. La cantante estadounidense apareció como un ángel diciendo su icónica frase e interactuando con un elfo que se robaba los productos de la marca antes mencionada. 

Después de una discusión, Carey convierte al elfo en un muñeco de nieve. El divertido video fue publicado en la cuenta Instagram de la artista y de la empresa. Como parte de la campaña, Carey recomendara sus productos de belleza favoritos para que puedan ser adquiridos.

Tras 13 horas al aire, la publicación tiene más de 2,5 millones de me gusta y casi 38 mil comentarios a nivel mundial. Demostrando la vigencia de esta 'tradición' que se instaló de manera orgánica desde que Carey sacó su famoso tema “All I Want For Christmas Is You” en 1994

RELACIONADAS

Mariah Carey creó expectativa

Días antes, el 28 de octubre, la cantante ya había publicado en su cuenta de Instagram un video relacionado a este tema. Pero ahí decía que todavía no era el tiempo, ahí se la veía a Carey en distintos escenarios y con distintas vestimentas diciendo: "todavía no". Algo que preparó el terreno para lo que se venía. 

Para leer contenido de calidad sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Contaminación en el Golfo de Guayaquil: pescadores recolectaron desechos plásticos

  2. Lluvias y tormentas eléctricas se mantendrán durante el feriado en Quito

  3. Universitarios centennials: así aprenden, piensan y se expresan en la era digital

  4. 'Its Time': Mariah Carey anunció el inicio de la época navideña

  5. CNE autoriza tres encuestadoras para la consulta popular

LO MÁS VISTO

  1. La noche del colapso: Samborondón paralizado por completo

  2. ¿Cómo saber si soy beneficiario del bono navideño en Ecuador?

  3. Ministerio de Trabajo: el salario para 2026 subirá por decisión técnica, no política

  4. La nueva Magis TV: el streaming que se renueva con películas y fútbol legal

  5. Gasolina Extra y Ecopaís: Precio exacto del galón en Ecuador (noviembre de 2025)

Te recomendamos