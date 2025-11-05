¿Christian Cueva se va de Emelec? Esto dicen desde Perú del volante del Bombillo

Christian Cueva pasó de ser refuerzo clave de Emelec, a tener poca participación en los azules por lesiones o suspensiones

Christian Cueva ha disputado 24 partidos con Emelec en los que marcó dos goles y dio dos asistencias.

El ciclo de Christian Cueva en Emelec estaría llegando a su fin. El volante peruano, que arribó a Guayaquil a mitad de temporada como la gran apuesta del club eléctrico para reforzar su ofensiva, tendría avanzadas conversaciones para regresar a su país y sumarse al Sport Boys del Callao.

Te invitamos a leer: Cristiano Ronaldo y su retiro del fútbol: ¿qué dijo CR7 sobre su futuro?

La etapa de Aladino en el Bombillo no ha cumplido con las expectativas generadas por su fichaje. En lo futbolístico, apenas logró dos goles y dos asistencias, afectado por lesiones constantes y suspensiones que limitaron su continuidad.

El bajo rendimiento de Cueva coincidió con un momento crítico del club. Emelec ha atravesado un semestre turbulento, con problemas económicos, suspensión de entrenamientos y falta de concentraciones por las deudas. Ese entorno adverso habría influido en la decisión del jugador, que vería con buenos ojos la posibilidad de volver a Lima.

Así quedó la tabla de posiciones tras la victoria de Liga de Quito | LigaPro 2025 Leer más

En el programa Fútbol Champagne, el exfutbolista Paulo Albarracín, amigo personal de Cueva, confirmó los avances: “Cueva está cerca de Boys. No es tema económico. Él quiere quedarse en Lima, ver un proyecto”.

Desde el club peruano también abrieron la puerta a la llegada de Aladino. “¿A qué peruano no le gusta el juego de Christian Cueva? Todo aquel cuyos objetivos sean los del Sport Boys es bienvenido”, expresó Martín Noriega, administrador provisional de la institución.

El panorama de Emelec

Emelec perdió 3-0 ante Macará por la cuarta fecha del segundo hexagonal final. API

Emelec perdió 3-0 en su visita a Macará, el domingo 2 de noviembre, con lo que no pudo afianzarse como único puntero del segundo hexagonal de la LigaPro 2025. Suma 49 puntos, al igual que Deportivo Cuenca, club que lo supera al tener mejor diferencia de goles.

En ese partido, disputado en el estadio Bellavista de Ambato, Cueva fue suplente y no ingresó al campo de juego. El siguiente juego del Bombillo será el domingo 9 de noviembre, cuando visite a El Nacional en el estadio La Cocha de Latacunga.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!